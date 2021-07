DUE MOTORI, 4X4 Come promesso nei mesi scorsi, la gamma di Enyaq IV di Skoda (non perdetevi la nostra prova video), il primo SUV elettrico della casa boema, si arricchisce della versione 4x4, denominata 80x. Come sugli altri modelli elettrici del gruppo Volkswagen, la trazione integrale è ottenuta dal lavoro coordinato dei due motori elettrici montati sull’auto, uno per ogni asse.

MOTORI E POTENZA DI SKODA ENYAQ IV 80X

Quando lavorano assieme, i due motori erogano 264 CV (195 kW) e una coppia massima di 425 Nm, valori che permettono uno scatto da 0 a 100 km/h in 6,9 secondi. In condizioni normali, Enyaq iV 80x lavora con il motore posteriore, che eroga 204 CV e 310 Nm di coppia massima. Il motore anteriore è di tipo asincrono, eroga 109 CV e 162 Nm di coppia, con una velocità massima di funzionamento di 13.500 giri/min.

BATTERIA E AUTONOMIA

Come negli altri modelli più potenti, anche Enyaq 80x è alimentato da una batteria da 82 kWh lordi (77 kWh netti), che gli garantisce un’autonomia fino a 497 km nel ciclo WLTP. Anche in questo caso la velocità massima è limitata elettronicamente a 160 km/h. La capacità di ricarica in corrente continua è di 125 kWh.

ALLESTIMENTI DI SKODA ENYAQ IV 80X

Anche la variante a trazione integrale di Skoda Enyaq iV è disponibile in tre allestimenti:

BASE (senza denominazione), che comprende sette airbag, alzacristalli elettrici anteriori e posteriori , climatizzatore bizona, cruscotto digitale da 5,3'', frenata automatica d’emergenza e mantenimento della corsia di marcia, limitatore di velocità, compatibilità Android Auto e Apple CarPlay , volante multifunzione in pelle a 2 razze

(senza denominazione), che comprende , climatizzatore bizona, cruscotto digitale da 5,3'', frenata automatica d’emergenza e mantenimento della corsia di marcia, limitatore di velocità, , volante multifunzione in pelle a 2 razze EXECUTIVE All’allestimento della versione base aggiunge i sistemi di assistenza alla guida Side Assistant (per il monitoraggio dell’angolo cieco), la frenata automatica d’emergenza in manovra e l’Exit Warning che avverte in caso di veicoli provenienti da dietro quando si apre la portiera, il cruise control adattivo , la vernice metallizzata e il navigatore satellitare connesso

All’allestimento della versione base aggiunge i (per il monitoraggio dell’angolo cieco), la frenata automatica d’emergenza in manovra e l’Exit Warning che avverte in caso di veicoli provenienti da dietro quando si apre la portiera, il , la vernice metallizzata e il navigatore satellitare connesso SPORTLINE Oltre a quanto previsto nell’allestimento Executive, la Sportline ha un’estetica sportiva specifica (dettagli in nero lucido, dai paraurti alle calotte dei retrovisori), assetto ribassato di 15mm all’anteriore e 10mm al posteriore, taratura specifica di molle e ammortizzatori, selettore delle modalità di guida, fari a matrice di LED, sedili sportivi, sterzo progressivo, pedaliera in alluminio, ricarica wireless dello smartphone

ARRIVA LA CRYSTAL FACE

SI ILLUMINA IN VOLTO Per le varianti iV 60, iV 80 e iV 80x è possibile finalmente montare - su richiesta - la Crystal Face, ossia la calandra interamente realizzata con 131 luci a LED che illuminano i listelli della griglia, con un risultato decisamente spettacolare e di grande impatto.

I PREZZI DI SKODA ENYAQ IV 80X

I prezzi di listino della versione a trazione integrale di Skoda Enyaq parton da 49.000 euro per il modello base, che diventano 51.100 euro per Enyaq Executive 80x, e 53.000 euro per Enyaq Sportline iV 80x. Tutte le versioni beneficiano degli incentivi statali e locali riservati ai modelli elettrici, anche in caso di rottamazione.