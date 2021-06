NOVITÀ IN ARRIVO Aria di rinnovamento per molti modelli della gamma Skoda, che introducono una serie di novità che riguardano tanto le motorizzazioni quanto le dotazioni e gli allestimenti, e che verranno introdotti nei model year 2022.

SKODA KAMIQ E SKODA SCALA 2022

PARTIAMO DAI “PICCOLI” Le prime auto interessate dal rinnovamento di gamma sono il SUV compatto Kamiq (l’abbiamo provato in versione G-Tec a metano) e la berlina media Scala (provata invece con il 1.6 TDI), entrambi basati sul pianale modulare MQB-A0. Invariate le motorizzazioni per entrambe, ma cambia il layout della leva di comando del cambio automatico a doppia frizione DSG, che presenta i LED di indicazione delle modalità di guida (P, R, N, D) direttamente sul pomello e non alla base della plancetta.

SKODA OCTAVIA 2022

LA MEDIA SPORTIVA Per quanto riguarda Skoda Octavia, invece, una delle “reginette” del listino della casa boema, agli allestimenti Ambition, Executive e Style si aggiunge la versione Sportline, che avevamo anticipato qualche settimana fa. Caratterizzazione sportiva fuori, con i particolari in nero lucido (calandra, specchietti laterali, lettering, mancorrenti e cornici dei finestrini, cerchi da 17”, assetto ribassato), ma anche all’interno, con rivestimenti scuri, cuciture di sedili e rivestimenti a contrasto in colore grigio, volante sportivo a tre razze in abbinamento alla pedaliera in alluminio. Octavia Sportline è disponibile sia con carrozzeria berlina che station wagon, con motorizzazioni benzina e turbodiesel, mildi hybrid, metano e ibrida plug-in. Prezzi a partire da 30.050 euro per la berlina e da 31.100 euro per la station.

SKODA SUPERB 2022

LA GRANDE DIVENTA PIÙ RICCA L’ammiraglia Skoda Superb (la nostra prova della turbodiesel), nelle varianti di carrozzeria berlina, wagon e scout arricchisce il proprio equipaggiamento con il cruscotto digitale Virtual Cockpit da 10,2” su ogni versione. Di serie lo sterzo progressivo a incidenza variabile per gli allestimenti Sportline, mentre il top di gamma Laurin&Klement può avere la pelle dei sedili traforata color cognac.

SKODA ENYAQ 2022

SI RICARICA PIÙ IN FRETTA Per quanto riguarda invece Enyaq, il primo SUV elettrico di Skoda (che abbiamo provato qualche settimana fa), appena lanciato sul mercato riceve già un primo, interessante aggiornamento: il sistema di ricarica veloce - disponibile su richiesta per la versione 60 con batteria da 62 kWh - può accettare potenze fino a 120 kW, mentre quello della versione 80 con batteria da 82 kWh mantiene i 125 kW di potenza massima di ricarica.