L'Italia ha sempre fame di SUV ed ecco arrivare le nuove Skoda Kodiaq RS e Laurin&Klement a completare una gamma appena rinnovata per il 2021 (qui l'approfondimento). RS e L&K sono le due nuove versioni top di gamma, una votata alla sportività e l'altra al lusso. Di seguito tutti i dettagli.

Forte del suo 4 cilindri turbodiesel da 240 CV e 500 Nm Skoda Kodiaq RS della precedente generazione (qui la prova in video) è stato il primo SUV a 7 posti a girare in meno di nove minuti e mezzo al Nurburgring. Ma i tempi cambiano e i motori a gasolio sono stati messi alla berlina: ecco perché il nuovo Skoda Kodiaq RS 2021 è spinto da un 4 cilindri a benzina 2.0 TSI da 245 CV e 370 Nm. Come si vede la potenza sale di 5 cavalli, mentre la coppia cala di 130 Nm, ma con essa diminuisce anche il peso del propulsore, che fa segnare 60 kg in meno sulla bilancia. E le prestazioni aumentano: dai 221 km/h di velocità massima e 6,9 secondi nello 0-100 km/h della versione precedente, Skoda Kodiaq RS 2021 alza l'asticella fino a 234 km/h di punta, per uno sprint che si completa in 6,5''.

DISTINGUERLO A COLPO D'OCCHIO All'esterno Kodiaq RS si distingue per le finiture in nero lucido, gli emblemi vRS applicati sul frontale e in coda, la striscia catarifrangente posteriore, i due terminali di scarico a vista e le pinze freno in colore rosso. Ma il dettaglio più facile da individuare a colpo d'occhio sono i nuovi cerchi in lega Sagitarius da 20”, che ricordano quelli in genere adottati sulle auto elettriche per l'evidente inserto aerodinamico.

Protagonisti indidscussi dell'abitacolo della RS sono da sempre i sedili con poggiatesta integrato nello schienale, che per il 2021 guadagnano il rivestimento misto in pelle e Tecnofibra ArtVelours: tessuto tecnico che a richiesta può essere impiegato anche per il cielo dell'abitacolo. Cuciture a contrasto rosse impreziosiscono le sedute così come i braccioli delle portiere, il volante a tre razze e la plancia. Un inserto decorativo Carbon Look attraversa il cruscotto da parte a parte e la pedaliera è in alluminio.

Skoda Kodiaq RS è disponibile nelle varianti a 5 posti o 7 posti con un sovrapprezzo di 1.200 euro. Il prezzo base di 47.600 euro comprende di serie la trazione integrale 4x4, il cambio automatico a doppia frizione DSG a 7 rapporti e le sospensioni a controllo elettronico. E ancora i fari full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix, suite di assistenza alla guida Travel Assistant, il Virtual Cockpit da 10 pollici e il navigatore Amundsen con schermo da 8 pollici, entrambi corredati da grafiche esclusive per il modello RS. Le prime consegne sono previste nel mese di ottobre.

Se kodiaq RS batte il tasto della sportività, nuovo Skoda Kodiaq Laurin&Klement, che porta i nomi dei fondatori del Marchio Boemo, punta invece sul lusso: senza porre limiti nella scelta delle motorizzazioni. Kodiaq L&K è infatti proposto in abbinamento con tutti i propulsori a listino, a benzina o Diesel, con trazione anteriore o integrale, tranne, ovviamente, il 245 CV della RS. La lista comprende: 1.5 TSI 150 CV, 2.0 TSI 190 CV 4x4, 2.0 TDI 150 CV e 200 CV anche 4x4.

A COLPO D'OCCHIO Lusso e stile senza ostentazioni fanno sì che ci voglia un occhio esperto per riconoscere questo particolare allestimento, che si caratterizza per la calandra dai listelli cromati, per i profili inferiori del paraurti verniciati in tinta con la carrozzeria, per la firma Laurin&Klement sui passaruota anteriori e per i cerchi in lega Sirius da 19”.

Ben più evidente la caratterizzazione all'interno dell'abitacolo, che al di là del logo L&K su sedili e volante - del tipo a due razze - presenta di serie il meglio che il listino ha da offrire quanto a dotazioni. A partire dai sedili riscaldati e ventilati rivestiti in pelle nappa traforata nera o beige, a cui si accompagna il Sound System Canton da 625 W e 12 altoparlanti. Nella plancia con inserti in Piano Black lucido è incastonata la strumentazione digitale Virtual Cockpit con schermo da 10”, abbinata al navigatore Amundsen da 8”.

La dotazione di serie di Skoda Kodiaq Laurin&Klement è quasi full optional e comprende una suite di aiuti alla guida particolarmente completa, con sistema di telecamere Area View con visione a 360° per agevolare le manovre negli spazi ristretti, i sistemi Travel Assistant, Side Assistant con Rear Traffic Alert e i gruppi ottici anteriori full LED Crystal Lighting con tecnologia Matrix. Non mancano il sistema di sterzo progressivo (che troviamo anche su RS) e il portellone posteriore a comando elettrico. Il prezzo listino attacca a 41.050 euro per la versione a 5 posti: 1.200 euro in più per la versione a 7 posti. E anche qui, le prime consegne sono previste dal mese di ottobre (qui i prezzi delle altre versioni di Skoda Kodiaq 2021).