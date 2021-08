UTILITARIA AL CUBO Chi fa da sé fa per tre, un proverbio che appartiene alla lingua italiana, ma che a quanto pare può essere tradotto anche in lingua ceca. E che indubbiamente conosce anche Skoda Fabia, un membro della vecchia guardia alla cui quarta generazione viene ora chiesto di svolgere il compito di tre auto in una. Quello di citycar in senso stretto, quello di utilitaria con licenza di abbandonare il perimetro urbano, infine anche quello - solo all'apparenza fuori dalla sua portata - di compatta per famiglie. Skoda Citigo è già fuori squadra, Skoda Scala, a quanto pare, non avrà un'erede. Nuova Fabia si prepara a lavorare su tre turni. Ci riesce? Vi dico la mia.





LA PRIMA VOLTA... Eravamo rimasti a luglio, a Skoda Fabia atto IV appena rivelata, ancora ferma immobile dentro uno studio fotografico. Se volete conoscerne tutte le caratteristiche meccaniche, stilistiche e tecnologiche, il mio invito è quello di ripescare la nostra ultradettagliata video anteprima statica. Ora è il momento di mettere in moto e uscire in strada: la descrizione dei particolari verrà qui affrontata in modo più superficiale, non senza tuttavia trascurarla del tutto. Non quei particolari, almeno, che si agganciano alla narrazione sulla dinamica di guida.

FABIONA La differenza più radicale rispetto a Fabia terza serie si misura col righello, ma anche a occhio nudo. Nuova Fabia raggiunge quota 4 metri e 11 cm e si allunga addirittura di +11 cm, allargandosi inoltre di 5 cm (1 metro e 78 cm). Ne consegue che dall'esterno trasmette un feeling da automobile più adulta. Sempre di segmento B, ma senza più quei limiti architettonici tipici di un veicolo costruito per muoversi esclusivamente tra rotatorie, sensi unici, incroci a gomito. La piattaforma ora è la medesima di Volkswagen Polo ultima edizione, cugina di primo grado rispetto alla quale è comunque più lunga di 3 cm. E soprattutto più capiente, come bagagliaio, di quasi 30 litri: in configurazione minima, capacità di carico di 380 litri. Stesso valore di Golf.

AMOR DI PATRIA Il migliore impatto visivo non dipende in ogni caso solo dalle maggiori dimensioni. Ma anche dalla nuova calandra, i fari a LED con proiettori a forma di cristalli di Boemia, inoltre le nervature che irrorano la fiancata e la firma Skoda a tutta larghezza sul portellone posteriore. Si percepisce la mano di un team che le riviste di design non solo le sfoglia: le capisce. E le reinterpreta in chiave Skoda, cioè con gusto contemporaneo, ma non eccentrico. Mi piace soprattutto il triangolino ricavato sulla parte bassa della portiera anteriore, un simbolo che - con massima discrezione - richiama la bandiera della Repubblica Ceca.

PARLA CON ME A ben guardare, un triangolo lo genera anche il revistimento del binocolo del nuovissimo quadro strumenti digitale da 10,25 pollici, e così introduciamo gli interni, forse il capitolo più appassionante. Virtual Cockpit a parte, un optional disponibile solo sugli allestimenti superiori, di grande effetto è anche il display centrale a sbalzo, da 8 o 9,2 pollici, dal quale governare - anche tramite comandi vocali - radio, navigazione e climatizzazione, funzione alla quale sono dedicati comunque anche i pulsanti fisici, qualche spanna sotto sulla plancia. E per gli imbranati come me, è una buona notizia.

SPAZIO NE ABBIAMO? Carreggiata più larga, uguale più spazio per i gomiti. Passo più lungo (e di ben 9 cm: 2 metri e 56 cm), uguale più spazio per le gambe degli opiti di seconda fila. Anche quelle di un cestita. Non un pivot, ma una guardia sì. Ricordiamoci, parliamo di un'utilitaria.

SORPRESINE Più elevata di prima la qualità dei materiali, specialmente nella parte alta del cruscotto, rivestito da un soffice pannello in tessuto e accessoriato di bocchette di ventilazione circolari che hanno il loro perché. Tra le geniali soluzioni Simply Clever, marchio di fabbrica di Skoda (e ce ne sono tante, addirittura 43, dal portapenne alla rete per i bagagli, passando per la presa Usb ricavata dietro lo specchio retrovisore interno, cassettini smontabili, tappetini a sorpresa, etc.), apprezzo in modo particolare il portaombrelli - con ombrello in omaggio - nascosto dentro la portiera. Quando serve, me lo dimentico sempre. Succede anche a voi?

Ok, fuoco alle polveri. Parlavo del proposito che Fabia si prefigge di intercettare le esigenze sia di mobilità strettamente urbana, sia di un impiego a 360 gradi, quindi a più lungo raggio e inteso anche in forma collettiva. La gamma motori esclude - per ora - ogni forma di elettrificazione e consiste in sostanza in quattro declinazioni del già familiare 3 cilindri 1.0 a benzina. Sia aspirato, potenze di 65 cv o 80 cv (e cambio manuale a 5 marce), sia sovralimentato, potenze di 95 cv o 110 cv. Ed è proprio il 1.0 TSI turbo benzina, che ho l'occasione di mettere sotto torchio. Sul 110 cv il cambio manuale è a 6 marce, ma esiste anche l'alternativa dell'automatico doppia frizione DSG a 7 rapporti.

IN MEDIO STAT VIRTUS Il telaio in sé non porta al debutto chissà quale ritrovato tecnologico: schema McPherson all'anteriore, a ponte torcente al retrotreno. La struttura della nuova piattaforma MQB A0 è in ogni caso più rigida della precedente e pesa pressapoco uguale. Morale: nei cambi di direzione l'auto resta più composta, lo sterzo è più diretto e le sospensioni un buon mix di cedevolezza e resistenza. Leggermente più morbide di un'Ibiza, altra collega di progetto. Più l'andatura si alza, più emergono i suoi limiti naturali: se volete giocare a fare il pilota WRC, però, scegliete un'altra macchina. In fondo, rollio e beccheggio non sono i parametri giusti per giudicare un'auto come Fabia. Nel complesso, il comportamento è sincero. Non sportivo, non certo da femminuccia. La via di mezzo.

LA SEDENTARIA E IL VIAGGIATORE Quanto al motore: dopo aver assaggiato entrambe le varianti del tricilindrico in formato turbo, mi sento di dire che il 95 cv è perfetto per città e dintorni, ma che per marciare con massima disinvoltura in autostrada, magari a pieno carico, gli manca forse il colpo di reni. La coppia è quella che è, 175 Nm dai 1.600 ai 3.500 giri/min., inoltre si avverte la mancanza di un rapporto finale da inserire a velocità di crociera. Sensibilmente più muscolare il 110 cv, che non solo ha la sesta (o la settima, in caso di trasmissione DSG), ma ha anche sufficiente schiena ai bassi (200 Nm) per gestire un sorpasso brillante (0-100 km/h in 9,7 secondi). E a proposito di lunghe percorrenze: il Travel Assistant incrocia cruise control adattivo e mantenimento attivo in corsia, a destinazione ci arrivi un pelo più riposato. Ma mai abbassare la guardia, please...

DE GUSTIBUS Personalmente, non avrei dubbi: il mio stile di guida chiede il 110 cv, anche perché mi sembra che i consumi siano pressoché identici al 95 cv. Ho guidato Fabia giusto mezza giornata, ma a fine test drive entrambe le vetture registrano un valore inferiore ai 6 l/100 km (5,0-5,5 l/100 km i valori dichiarati). Io preferisco lo step più potente, tuttavia sono certo che a riscuotere maggiore successo sarà il 95 cv: non fosse altro che per un piccolo vantaggio in termini di prezzo (e pazienza per il DSG). 700 euro possono essere tanti, o pochi: nel caso di un'utilitaria sotto i 20.000 euro, non sono pochi.

QUANT'È? Nuova Fabia già ordinabile, sbarco in concessionaria ad ottobre 2021. Per listino prezzi dettagliato e allestimenti, clicca qui. Fabia entry level (Ambition) parte da 16.900 euro. Fabia 1.0 TSI 95 cv attacca invece a quota 18.300 euro, Fabia 1.0 TSI 110 cv da 19.000 euro, ma per il cambio automatico (Style DSG), optional che comunque si trascina dietro anche clima automatico, accesso ed avviamento senza chiave, cerchi aerodinamici da 16 pollici e fari fendinebbia, servono 22.100 euro. A quel punto, in effetti, anziché vedere il conto salire sulla scala, forse vale la pena prendere in considerazione proprio Skoda Scala. Ma questa, è un'altra scala... Pardon, un'altra storia!

IL VERDETTO Spazio per persone e bagagli, strumentazione da modello di segmento superiore, infine - in presenza di 1.0 TSI 110 cv - anche un cuore da atleta. Senza contare un'immagine che non solo è dignitosa, oggi è quasi chic. Come auto per la famigliola, Fabia non è poi così tirata per i capelli.