UNDERDOG C’è un’automobilina che da oltre 20 anni sgomita per uscire dall’ombra della sua ingombrante cugina di stirpe più nobile, per affrancarsi dell’etichetta di utilitaria di seconda fascia. In realtà nella Mitteleuropa Skoda Fabia già da tempo ha smontato uno per uno i luoghi comuni: scocca l’ora della generazione numero quattro, ed è ora che anche il pubblico italiano le tributi il meritato rispetto. Perché ora più che mai… Skoda Fabia vs Volkswagen Polo, 1 a 1 e palla al centro. Edizione 2021 nuova al 100%, avviciniamoci e scopriamo di persona tutti i Fabia cambiamenti. E sono tanti, e sono ''grandi''. Guarda anche la nostra video anteprima ''live'' (oltre alla ricca fotogallery).





PATRIOTTICA Prima di srotolare il metro da sarto, qualche emozione a caldo dopo il primo scambio di sguardi. Nuova Fabia esprime tutta la sua sicurezza sin dall’espressione generata dalla triangolazione occhi - bocca. I fari a LED sono più aggrottati, la calandra mima una smorfia più tesa, insomma non è certo un volto che esprima un carattere subalterno, anzi… Pupille penetranti e a forma di cristallo. Di Boemia, ovviamente. A proposito di richiami alla patria: gli sporgenti vasi sanguigni sui fianchi si incrociano all’altezza del passaruota e disegnano la sagoma triangolare che ritroviamo anche nella bandiera della Repubblica Ceca. Se non lo sai, non te ne accorgi, ma quando te ne accorgi, ti congratuli per tanto impegno nella cura dei particolari.

UNA FIRMA QUI Al posteriore la linea di cintura ora si inclina dolcemente verso l’alto, lo spoilerino è sempre lì, con la propria funzione aerodinamica oltre che estetica. Ruotano di 90 gradi infine i gruppi ottici, in opzione anch’essi a LED, oltre ad acquistare un robusto effetto in rilievo. Fabia aggiorna anche la propria firma: in evidenza il cognome, prima di tutto è una Skoda e ne va fiera.

GENETICA La statura di un essere umano smette di crescere proprio attorno ai 20 anni, beh Skoda Fabia a quanto pare la fase della pubertà non l’ha ancora abbandonata e continua a mettere su centimetri (e si nota a vista d'occhio). L’adozione della nuova piattaforma MQB A0 del Gruppo Volkswagen, la stessa appunto di Polo, si traduce in un aumento in lunghezza addirittura di 11 cm, in totale ora fanno 4 metri 11. La carrozzeria si allunga ma anche si allarga, lo fa precisamente di 5 cm. Fabiona.

A PIENI POLMONI Più lunga la colonna vertebrale, di maggiore volume gli organi interni. Pensate, il passo di nuova Fabia, 2 metri e 56 (+9 cm rispetto a Fabia terza serie), è superiore persino a quello di Octavia prima serie. Agli ospiti di seconda fila - e posso confermare di persona l'impressione - non sembrerà vero di sedere a bordo di una sub-compatta di segmento B. E da categoria superiore è di riflesso pure il bagagliaio: 380 litri a filo cappelliera, ovvero 50 litri in più rispetto a prima. Per la categoria dei pesi leggeri, è nuovo record del mondo.

SEI PROPRIO TU? Esplorata dalla prospettiva interna, in generale Fabia è ora irriconoscibile. Già salendo a bordo e accompagnando dietro di sé la portiera si impugna una maniglia decisamente più ricercata, oltre che meno ingombrante. Ma completamente ridisegnato è soprattutto l’intero cruscotto, ora un vero e proprio mobiletto che tra le due grandi bocchette laterali di ventilazione ospita un nuovo display centrale a sbalzo (da 8 o 9,2 pollici, con sistema di infotainment Amundsen, a seconda dell’allestimento) e - sempre in base alla versione, e per la prima volta a bordo di una Fabia - il quadro strumenti digitale, o Virtual Cockpit, un display da 10,25 pollici configurabile in cinque differenti layout. Bello anche il ''coperchio'', sembra un visore per realtà aumentata. Hi-tech Fabia.

CALL MY NAME L’equipaggiamento top di gamma associa il sistema operativo alla rete tramite scheda SIM integrata e include i comandi gestuali e vocali e l’hotspot wi-fi, oltre ad essere sempre a portata di tasca, configurando sul proprio smartphone l’app Skoda Connect. Attenzione a non confondervi, e a chiamare l’assistente personale con il nome proprio: si chiama Laura, non Fabia.

CONNESSIONE PROFONDA Il feeling da ammiraglia in miniatura si declina in ogni caso in varie sfumature, dai sedili con cuciture a contrasto in rame o grigio al clima bi-zona, altra novità assoluta, dal nuovo volante a due razze, anche riscaldato, all’illuminazione d’ambiente personalizzabile. Connettività da remoto, ma anche via cavo. Il cellulare può essere collegato anche in modalità wireless, a disposizione mia e dei miei passeggeri avrei comunque fino a 5 prese Usb. Una delle quali è ricavata sullo specchietto retrovisore: metti che voglia ricaricare una dashcam, e non abbia voglia di litigare con i fili.

CLEVER FABIA La presa ''a soffitto'' è solo una delle numerose soluzioni Simply Clever studiate da nuova Fabia. Se ne contano in tutto 43, cinque delle quali sono al debutto assoluto per il marchio. Vedi la clip nel vano portaoggetti della console centrale, con elastico per tenere in ordine carte di credito o ticket parcheggio. O, in caso di tettuccio panoramico, il pratico parasole che quando non è in uso si ripiega comodamente nel bagagliaio. O lo schienale del passeggero anteriore abbattibile. O ancora, il cassetto rimovibile sul pavimento di seconda fila, buono per riporre cianfusaglie o bottigliette. E poi il solito ombrello nella portiera, il raschietto per il ghiaccio sotto lo sportello del serbatoio, la rete nascosta sotto la cappelliera nel bagagliaio. Very. Smart. Fabia.

ADAS CHE PASSIONE Capitolo sistemi di assistenza alla guida. Nuova Fabia si laurea in elettronica, il Travel Assistant prima non c’era, è quel sistema che coniuga regolazione adattiva della velocità col sistema di mantenimento attivo in corsia. Novità sono anche il Park Assistant, per lasciare all’auto il compito di prendere le misure alla piazzola e svolgere i parcheggi “ad esse”, infine il cosiddetto Manouvre Assistant: sempre in fase di parcheggio, poco prima di inzuccare il musetto o il culetto contro un muretto o un’altra auto in sosta, aziona i freni.

IBRIDO NO GRAZIE Abbiamo lasciato per ultima la gamma motori perché almeno al lancio è l’aspetto nel quale Fabia si mostra più conservativa. Niente ibrido, solo una evoluzione del 3 cilindri mille a benzina sia in formato aspirato da 65 o 80 cv, in associazione a cambio manuale a 5 marce, sia con turbocompressore da 95 o 110 cv. Nello step più potente, trasmissione manuale a 6 marce o automatica doppia frizione DSG a 7 rapporti.

ULTRAMARATONETA Grazie al trattamento speciale, mediamente i consumi dovrebbero scendere del 10%: li misureremo non appena Fabia sarà pronta a uscire in strada, si parla di autunno 2021. Già ora vi anticipo che se vi ritroverete a percorrere fino a 900 km con un pieno di benzina non sarà solo grazie a consumi inferiori, sarà anche perché avrete scelto l’optional del serbatoio maggiorato: 50 litri anziché 40. Anche questo è Simply Clever.

Maxi Fabia, prezzi standard. Listino a partire dai 16.900 euro della versione 1.0 MPI 65 cv in allestimento Ambition, già completo di 6 airbag, mantenimento corsia, frenata automatica e riconoscimento pedoni, gruppi ottici anteriori in tecnologia LED, cruise control, chiamata automatica di emergenza, climatizzatore, sensori di parcheggio posteriori, protocolli Apple Car Play e Android Auto e radio Bolero con display da 8”, bluetooth, ricezione DAB+ e due prese USB-C. Da 18.300 euro Fabia 1.0 TSI 95 cv, di 1.500 euro il sovrapprezzo per l’allestimento top di gamma Style: clima bi-zona, l’avviamento senza chiave, lo specchietto retrovisore schermabile automaticamente, i cerchi da 16”, l’apprezzata carrozzeria bi-colore con tetto, montante anteriore e spoiler posteriore in colore di contrasto, l’illuminazione interna a LED e i fari antinebbia.

A mio modesto avviso nuova Fabia passa a pieni voti l’esame di teoria e getta buone basi anche in vista della prova pratica. E a voi come sembra? Per essere certi del vostro giudizio, riguardatela anche in video. Basta cliccare Play qui sotto. Buona visione.