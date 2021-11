Novità auto

In attesa della presentazione streaming prevista per il prossimo 30 novembre, ecco le prime due immagini ufficiali del rinnovato SUV boemo

L’appuntamento sul calendario è stato fissato: il prossimo 30 novembre ci sarà la diretta online per la presentazione di nuova Skoda Karoq 2022, il facelift del primo SUV medio della casa ceca, che ha debuttato ormai quattro anni fa.

Nuova Skoda Karoq 2022: come cambia. I bozzetti ufficiali

VEDI ANCHE

COME CAMBIA Per ingannare l’attesa, Skoda ha pubblicato i primi due bozzetti ufficiali che anticipano le novità stilistiche di Karoq per il 2022. Il frontale dovrebbe caratterizzarsi per una maggior personalità, grazie a gruppi ottici dalla forma più slanciata e che si prolungano fino alla calandra. Cambia la firma delle luci diurne, composte ora da due elementi distinti, mentre il livello più basso dei fari incorpora i fendinebbia (che nella variante top di gamma sono sostituiti da un altro modulo a LED). La griglia frontale è più larga, di forma esagonale, con listelli doppi di sezione maggiore. Il paraurti sportivo di nuovo disegno ospita una presa d’aria di maggiori dimensioni.

Nuova Skoda Karoq: in arrivo il facelift

SPORTIVA DIETRO Cambia anche il posteriore, che si presenta con linee più pulite: lo spoiler sopra il lunotto è allungato, mentre il paraurti è stato ridisegnato e ospita un diffusore nero. Alleggerito il disegno dei gruppi ottici posteriori, più sottili e meglio integrati nelle linee della carrozzeria; al loro interno, come su altri modelli Skoda, la caratteristica struttura a cristallo.

APPUNTAMENTO A FINE MESE La nuova Skoda Karoq 2022 verrà presentata il prossimo 30 novembre in diretta streaming. Prima di quella data è possibile che la casa boema pubblichi altre immagini teaser, magari riguardanti le novità in abitacolo. Continuate a seguirci: appena disponibile condivideremo con voi il link della diretta.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 15/11/2021