Novità auto

La versione rinnovata del best seller boemo verrà presentata (in diretta streaming) il prossimo 30 novembre. Non confermata la versione plug-in

Forse non sarà originale come lo Yeti che l’ha preceduto, ma dal punto di vista commerciale ha sicuramente riscosso maggior successo. Skoda Karoq è il SUV medio della casa boema che ha debuttato nell’ormai lontano 2017: da allora ha piazzato oltre mezzo milione di esemplari, e nel 2020 e nella prima metà del 2021 è stato il suo secondo modello più venduto. Il restyling è ormai prossimo: la presentazione (rigorosamente in streaming) è prevista per il 30 novembre.

Skoda Karoq 2022: il modello attualmente in gamma

LOTTA DURA L’annuncio arriva direttamente da Skoda, dopo le foto spia e le anticipazioni dei mesi scorsi relative al nuovo sistema di infotainment. Un rinnovamento che si rende quantomai necessario per rimanere competitivo e interessante in uno dei segmenti più agguerriti del mercato, dove deve vedersela con le rivali “interne” di Volkswagen T-Roc e Seat Ateca, ma anche di best seller come Nissan Qashqai (appena rinnovato) e Peugeot 3008.

Skoda Karoq 2022: il debutto online il 30 novembre

COME CAMBIERÀ Cosa aspettarci dal nuovo Karoq? Le foto spia dei mesi scorsi mostrano una calandra leggermente rivista nel design, in particolare per gli elementi verticali al suo interno. Piccole modifiche anche per paraurti e gruppi ottici anteriori, che cambieranno leggermente nel disegno e potrebbero vedere il debutto dei fanali a matrice di LED. Prevedibile l’arrivo di qualche nuova colorazione per la carrozzeria e stili inediti per i cerchi in lega.

Skoda Karoq 2022: l'infotainment del modello attuale

NUOVO INFOTAINMENT La principale novità di Skoda Karoq 2022 riguarda l’impianto di infotainment (e i comandi per controllarlo), con lo schermo che dovrebbe comunque rimanere integrato nella plancia e non essere montato a sbalzo. Una scelta condivisa anche dal recentemente rinnovato - e più grande - Skoda Kodiaq.

Nuova Skoda Karoq: potrebbero arrivare fari Matrix LED

E I MOTORI? Le ultime indiscrezioni vorrebbero il debutto di una motorizzazione plug-in (la stessa di Tiguan e Golf) anche sulla crossover compatta boema, ma il CEO di Skoda Thomas Schäfer ha recentemente gettato un po’ di acqua sul fuoco dei pettegolezzi, sottolineando che le uniche PHEV della gamma continueranno a essere Octavia - qui la nostra prova - e Superb. A meno di grandi sorprese, dunque, dovrebbero essere confermati i due turbobenzina 1.0 e 1.5 TSI da 110 e 150 CV (tre e quattro cilindri, rispettivamente), e il 2.0 turbodiesel con potenze da 116 CV a 190 CV. Confermate le versioni a trazione integrale, con una maggiore altezza da terra e una modalità di guida dedicata all’off-road.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 08/11/2021