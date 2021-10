Cominciano i test su strada del facelift di Skoda Scala (qui la nostra prova della 1.6 TDI), la media della casa boema che dovrebbe debuttare già il prossimo anno, nel 2022. I nostri fotografi hanno sorpreso un prototipo impegnato a percorrere le strade tortuose delle Alpi, con alcuni sensori montati sulle ruote per calibrare con precisione i sistemi elettronici di bordo.

Skoda Scala 2022, il prototipo impegnato sulle Alpi

DAVANTI E DIETRO La presenza delle camuffature solo sul muso e sul posteriore aiutano a capire dove si concentreranno le novità del facelift di Scala. Sia davanti che dietro, comunque, non sembrano esserci grandi modifiche di rilievo, e la forma dei gruppi ottici non appare molto diversa dall’attuale. Il motivo? L’auto di prova potrebbe montare fari provvisori, oppure le modifiche saranno nel disegno dei proiettori e della firma luminosa. Staremo a vedere.

Skoda Scala 2022, visuale frontale

PIÙ DIGITALE Dove cambierà molto di più la media boema sarà all’interno, dove ci si attende il debutto del quadro strumenti digitale e uno schermo più grande per l’infotainment di bordo. Allo stesso modo, prevedibile anche un “upgrade” dei sistemi di sicurezza e di guida assistita, che comprenderanno anche quella di livello 2 (su richiesta). La mia più grande curiosità, però, è sapere se gli ingegneri Skoda avranno pensato a qualche nuova soluzione “Simply Clever”!

Skoda Scala 2022, visuale di 3/4 posteriore

MOTORIZZAZIONI I motori sotto il cofano della nuova versione di Skoda Scala non dovrebbero cambiare molto rispetto alla gamma attuale, che verrà sicuramente aggiornata con una riduzione delle emissioni e una migliore efficienza complessiva. Come per quella in commercio, i powertrain più potenti saranno abbinati al cambio automatico a doppia frizione DSG. Quasi sicura la riconferma delle versioni G-Tec a metano, anche se i recenti, folli aumenti le renderanno di certo meno appetibili.

06/10/2021