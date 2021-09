Novità auto

FOTO SPIA? NI Sono ufficiali, nel senso che le ha scattate e pubblicate sul proprio sito la stessa Skoda, ma si tratta pur sempre di foto spia, con l’auto abbondantemente coperta da camuffature che ne nascondono - almeno parzialmente - le linee. Sono immagini utili, però, perché confermano lo sviluppo della versione coupé di Enyaq, il primo SUV elettrico della casa boema che abbiamo provato su strada lo scorso mese di maggio.

COME CAMBIA FUORI

Skoda Enyaq Coupé 2022: visuale di 3/4 anteriore

Quella che percorre Enyaq è una strada ampiamente tracciata dagli altri Sport Utility Vehicle elettrici del gruppo Volkswagen: prima ID.4, che si prepara a debuttare in versione sportiveggiante con ID.5, presente al salone IAA Mobility 2021 di Monaco, e poi Audi Q4 Sportback e-tron, declinazione coupé del SUV elettrico presentato la scorsa primavera. Come le sue cugine, anche Enyaq rimane uguale alla sua versione con carrozzeria tradizionale nella parte anteriore, mentre il posteriore è più sportivo, con la curva del tetto (di serie panoramico in vetro) più pronunciata e il lunotto molto inclinato.

Skoda Enyaq Coupé 2022: visuale di 3/4 posteriore

NON SOLO ELEGANTE A beneficiare di questa soluzione è il corpo vettura, più elegante e slanciato, ma anche il CX aerodinamico, che scende al ragguardevole valore di 0,247. In virtù di questo cresce leggermente l’autonomia complessiva: nel ciclo WLTP il modello 80 con la batteria di maggiore capacità può percorrere oltre 535 km contro i 499 del modello normale.

VEDI ANCHE

DIMENSIONI Il SUV coupé boemo è lungo 4.653 mm e alto 1.617 mm, quattro millimetri più lungo e un mm più alto del modello con carrozzeria tradizionale. Identici larghezza e passo. Le forme più sportive penalizzano leggermente il bagagliaio, che con il divano posteriore in uso ha una capacità di 570 litri, contro i 585 litri del SUV. I cerchi in lega sono disponibili nei tagli da 19 o 21 pollici; su richiesta i fari Full LED Matrix anteriori e la spettacolare Crystal Face, con 131 LED che illuminano i listelli verticali e orizzontali della calandra.

INTERNI DA SUV DI FAMIGLIA

Skoda Enyaq Coupé 2022: con portiere e portellone aperti

Invariato, come potete facilmente immaginare, l’interno dell’auto. Come per Enyaq, Skoda offre una proposta semplificata e molto intuitiva per la scelta dell’allestimento interno, basato sulle Design Selection:

Loft dal look moderno, accogliente e familiare, con combinazioni grigio/nero

dal look moderno, accogliente e familiare, con Lodge con rivestimenti dei sedili al 40% di lana vergine naturale e al 60% di poliestere ecologico

con rivestimenti dei sedili al ecoSuite ha i rivestimenti dei sedili in ecopelle trattata con un processo ecologico e sostenibile, utilizzando estratti di foglie di ulivo, senza l’uso di prodotti chimici

Skoda Enyaq Coupé 2022: particolare dei gruppi ottici anteriori

A bordo ritroviamo il cruscotto digitale da 5,3 pollici dietro il volante con le principali informazioni di guida, lo schermo touchscreen da 13” da cui controllare gran parte delle funzionalità dell’auto. Di serie troviamo il climatizzatore bizona, l’avviamento senza chiave e le luci ambientali a LED. Su richiesta c’è invece l’head-up display con la realtà aumentata (già visto su Audi Q4).

MOTORIZZAZIONI E BATTERIA

Skoda Enyaq Coupé 2022: eccolo in strada

Le motorizzazioni e le batterie di Skoda Enyaq Coupé iV sono le stesse del modello con carrozzeria tradizionale:

Skoda Enyaq Coupé iV 60: batteria da 62 kWh (28 kWh netti), motore elettrico posteriore da 180 CV

(28 kWh netti), motore elettrico posteriore da Skoda Enyaq Coupé iV 80: batteria da 82 kWh (77 kWh netti), motore posteriore da 204 CV e autonomia da 535 km (WLTP)

(77 kWh netti), motore posteriore da (WLTP) Skoda Enyaq Coupé iV 80x: batteria da 82 kWh (77 kWh netti), motore posteriore da 204 CV, motore anteriore da 109 CV per una potenza combinata di 265 CV

La ricarica in corrente alternata a 11 kW permette di fare il pieno in sei/otto ore, a seconda del taglio della batteria; in corrente continua accetta potenze fino a 125 kW.

QUANDO ARRIVA, PREZZO

Skoda Enyaq Coupé 2022: visuale di 3/4 posteriore

Skoda Enyaq Coupé iV arriverà all’inizio del 2022 (con l’apertura degli ordini che inizierà presumibilmente qualche settimana prima della fine dell’anno), a prezzi non ancora annunciati. Skoda Enyaq “normale” attacca il listino a 35.950 euro: prevedibile un leggero sovrapprezzo per la versione coupé, nell’ordine di un paio di migliaia di euro.