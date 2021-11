Skoda Karoq 2022, un eco-restyling. Tutte le novità. Video

Come prima, più di prima. Skoda Karoq un C-SUV sempre concreto, ma ora ancor più attento ai temi ecologia, tecnologia, efficienza. A quattro anni di distanza dal debutto (2017), per il 2022 Skoda rivisita il suo SUV numero due: Karoq il numero due sia in senso cronologico, sia in termini di dimensioni e fascia prezzo. Un linguaggio di design più raffinato, materiali più eco-friendly, più tecnologia di bordo. E i soliti motori diesel e benzina ultramoderni. Riguarda il video della world premiere.

Come altri modelli del brand boemo, Karoq 2022 adotta ora una più larga calandra esagonale, che combinata al nuovo paraurti anteriore dona al fratellino di Kodiaq un aspetto più vigoroso. I gruppi ottici anteriori sono più slanciati, così come quelli posteriori, e presentano un design a quattro elementi, ora anche con tecnologia Full-LED Matrix. Grazie allo spoiler al tetto più allungato, al paraurti anteriore con “air curtains”, alla copertura del serbatoio ottimizzata aerodinamicamente e ai nuovi cerchi in lega del diametro di 17, 18 e 19 pollici, il coefficiente di attrito è stato ridotto di oltre il 9%, raggiungendo il valore di 0,30 cd. Il che rende Karoq una delle auto più aerodinamiche del suo segmento.

Skoda Karoq restyling, la nuova calandra

Abitacolo di nuovo Karoq, si diceva, più sostenibile ma anche più comodo. Il nuovo pacchetto opzionale Eco include rivestimenti dei sedili in materiali riciclabili e vegani, mentre l’illuminazione d’ambiente LED migliorata e le nuove strisce decorative sul cruscotto e sulle portiere creano un look più ricercato. Come optional, è possibile scegliere il sedile frontale del passeggero regolabile elettricamente.

Skoda Karoq 2022, gli interni

VIRTUAL CLUSTER Nel corso del 2022, Karoq sarà equipaggiato di serie con quadro strumenti digitale e display da 8 pollici, in sostituzione della comune strumentazione analogica. A partire dalla versione Ambition, la strumentazione digitale (o Virtual Cockpit) sarà poi disponibile in opzione anche con schermo da 10,25 pollici, con cinque layout di base e ampio spettro di personalizzazione.

Nuova Skoda Karoq, dal 2022 anche con Virtual Cockpit

Ancora niente ibrido, di nessun genere. Il rinnovato Skoda Karoq permette semmai di scegliere tra cinque avanzati motori diesel e benzina della generazione EVO del Gruppo Volkswagen, con potenze ora comprese tra 110 CV e 190 CV. Particolarmente performanti, grazie alla pressione di iniezione fino a 350 bar, i tre motori TSI turbo benzina (1.0 TSI 110 CV, 1.5 TSI 150 CV, 2.0 TSI 190 CV). A loro volta, gli ossidi di azoto (NOx) emessi dai due motori diesel (2.0 TDI 116 CV e 150 CV) sono nettamente inferiori agli standard grazie alla tecnologia “twin dosing” con doppio dosaggio di urea dei gas di scarico. Il 2.0 TSI 190 CV è un'esclusiva di Karoq SportLine (vedi sotto) e si combina con il cambio automatico DSG a 7 velocità e alla trazione integrale 4x4 a controllo elettronico. Per il 2.0 TDI 150 CV, trazione 4x4 e DSG a 7 velocità sono invece disponibili come optional.

Skoda Karoq 2022, l'ibrido può attendere

Il pacchetto sicurezza include fino a nove airbag, mentre la suite Travel Assistant incorpora ora da cinque a otto sistemi di assistenza, inclusi il Predictive Cruise Control, l’Adaptive Lane Assistant e una versione migliorata del Riconoscimento della Segnaletica Stradale. Il nuovo sistema opzionale Crew Protect Assistant reagisce alle collisioni imminenti per prevenire o minimizzare la gravità delle sue conseguenze.

Nuova Skoda Karoq SportLine

Il modello top di gamma si riconosce per dettagli come la calandra, la cornice dei finestrini e le barre al tetto in nero lucido. Altri accessori di colore nero sono il diffusore posteriore, gli alloggiamenti degli specchietti retrovisori e i cerchi in lega Procyon da 18 pollici con elementi Aero, idem per gli opzionali cerchi in lega Sagitarius da 19 pollici. I finestrini laterali posteriori e il cristallo posteriore sono oscurati e i passaruota anteriori riportano il logo SportLine. Di serie, infine, i fari anteriori FullLED Matrix.

Non si conosce ancora la data precisa dell'ingresso di Skoda Karoq facelift sul mercato italiano. Orientativamente, la campagna vendite inizierà nei primi mesi del 2022. Tornate a trovarci anche per conoscere - non appena sarà formulato - il listino prezzi aggiornato.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/11/2021