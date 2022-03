Fisker Ocean: il SUV elettrico che sfida Tesla, Audi e BMW

Nella giornata di ieri (lunedì 28 febbraio 2022) il CEO di Fisker Inc. Henrik Fisker ha presentato ufficialmente a Barcellona la versione definitiva del SUV full-electric Ocean (qui il nostro approfondimento). L’auto, svelata per la prima volata al Salone di Los Angeles lo scorso anno, sarà prodotta da Magna Steyr a Graz, in Austria e debutterà in Europa verso la seconda metà del 2023. Fisker Ocean dovrà vedersela con una schiera di agguerrite rivali, che comprendono fra l’altro: Tesla Model Y (qui la nostra prova), Audi Q4 e-tron e BMW iX3. Le performance si annunciano molto interessanti: potenza massima di 550 CV e autonomia per la top di gamma di 630 chilometri.

Fisker Ocean: frontale

BALZO NEL FUTURO Il design di Fisker Ocean rimane fedele alla primissima concept del 2019. Le luci sottili, gli sbalzi corti e la carrozzeria massiccia enfatizzano la presenza scenica dell’auto e danno un’idea di quello che sarà il linguaggio stilistico delle Fisker del futuro. Lunga quasi 4,8 metri, con cinque posti veri in abitacolo, tecnologia a non finire e rivestimenti vegani, Fisker Ocean è una vera e propria ammiraglia a ruote alte. Al centro della plancia super-minimal, un touchscreen rotante da 17,1 pollici che può essere orientato in senso verticale mentre si guida o in orizzontale quando l'auto è ferma.

VEDI ANCHE

Fisker Ocean: interni

PREZZI E VERSIONI Tre le versioni disponibili: la entry-level Sport con motore da 279 CV, trazione anteriore, 440 chilometri di autonomia e 0-100 coperto in poco meno di sette secondi; Ultra con doppio motore elettrico, trazione integrale, 547 CV di potenza, 610 chilometri di autonomia e 3,9 secondi nello sprint 0-100 e infine Extreme da 558 CV, 630 chilometri con una sola ricarica e 3,6 secondi nello 0-100. Al momento non si conoscono le specifiche tecniche delle batterie (prodotte dalla cinese CATL), così come restano sconosciuti i tempi di ricarica dei diversi allestimenti. Di quest’ultimi Fisker ha reso pubblici i prezzi: si parte dai 41.900 euro della Sport, per passare ai 57.500 della Ultra, con la top di gamma Extreme che vale invece 69.950 euro. Le versioni più accessoriate dispongono inoltre di pannelli solari sul tetto per incamerare ancor più energia negli accumulatori. Fisker dichiara che questo sistema garantisce fino a 2.414 chilometri di autonomia in più all'anno.

Fisker Ocean: 3/4 posteriore

MADE IN EUROPE ''La combinazione di prestazioni, valore e sostenibilità di Ocean, rende il nostro SUV a batterie davvero unico nel suo genere, con funzionalità leader nel settore della mobilità elettrica […] Il nostro segreto è il poter disporre di un fantastico team di tecnici e ingeneri […] Al momento stiamo lavorando intensamente con Magna Steyr, per garantire ai clienti il massimo livello di qualità e affidabilità'', ha dichiarato il fondatore Henrik Fisker. In un’intervista al magazine Autocar, il CEO dell’azienda ha ribadito inoltre che poiché l'auto sarà costruita in Europa, i prezzi non saranno gonfiati dalle tasse di importazione, prevedendo dunque una certa parità con i listini dei modelli premium di pari segmento.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 01/03/2022