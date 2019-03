Autore:

Giulia Fermani

ANTI TESLA A pochi giorni dal suo debutto ufficiale lo scorso 14 marzo 2019 a Los Angeles la nuova Tesla Model Y, ha già una sfidante. La provocazione arriva dalla start-up americana Fisker che ha appena annunciato l'arrivo nella seconda metà del 2021 di un SUV elettrico con autonomia simile a quella promessa dall'ultima fatica di Elon Musk attesa in Europa dall'autunno 2020: oltre 482 km. Come la Model Y, il Suv ancora senza nome della Fisker sarà venduto negli Stati Uniti a un prezzo inferiore ai 40.000 dollari (in Europa,invece, il listino della Tesla Model Y si aggirerà intorno ai 55.980 euro, N.d.R).

COSA SAPPIAMO Le notizie confermate parlano all'esterno di un radar e una grande presa d'aria frontali, archi di ruota svasati e fanaleria dal design futuristico e di un abitacolo con tutta la tecnologia al posto giusto, compreso un grosso head-up display. Non ancora data per certa ma annunciata dalla stessa Fisker anche una sezione del tetto rimovibile tramite un comando interno. Non si sa ancora nulla delle prestazioni del Suv anti Model Y ma è visto che si parla di un'autonomia di circa 480 km è lecito presumere la presenza di un pacco batterie agli ioni di litio da 80kWh. Il nuovo Suv sarà disponibile con quattro ruote motrici e con un motore elettrico montato su ciascun asse.