Mobilize, la rivoluzione della mobilità inizia a Parigi

Decisamente massiccia la presenza di Mobilize al Salone dell’Auto di Parigi. Il brand di Renault dedicato alla mobilità elettrica e sostenibile (qui la prova della berlina Limo per i taxi e il car sharing), che al Mondial de l’Auto porta parecchie novità.

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico: visuale laterale

Duo è un quadriciclo leggero, 100% elettrico, pensato per clienti privati, ma anche flotte aziendali e operatori di car sharing. Sulla falsariga di Citroen Ami, per intenderci, a cui intende intralciare la strada verso il successo e la conquista delle città.

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico, vista dall'alto

ANCHE DA 14 ANNI Duo sarà disponibile in due versioni, entrambe con motore elettrico montato al posteriore (come la trazione): quella limitata a 45 km/h potrà essere guidata dai 14 anni in su con patente AM1, e quella con velocità massima di 80 km/h che richiede invece la tradizionale patente di guida B per automobili. L’autonomia dichiarata è di circa 140 km nel ciclo urbano, perfetta per muoversi nel contesto cittadino per cui è stato progettato. Ultracompatto nelle dimensioni (2,43 m di lunghezza, 1,30 m di larghezza e 1,46 cm di altezza), si muove con agilità nel traffico cittadino, e se ne possono parcheggiare due in verticale in un solo posto auto.

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico: le portiere si aprono verticalmente

STILOSO E PERSONALIZZBILE Lo stile di Duo è particolarmente moderno e sbarazzino, pieno di adesivi e dettagli arancione acceso (il colore identificativo di Mobilize), robusto e resistente, ispirato alla cultura dei videogame e degli anni Ottanta. La stessa plancia, dice Mobilize, riprende l’idea del Ghetto Blaster che tanto andava in quegli anni. Più moderna invece la ricerca sui materiali, al 50% riciclati in fase di produzione, e riciclabili al 95% in fase di smaltimento. I paraurti anteriore e posteriore, identici per ridurre i costi di produzione, sono in plastica speciale che riduce i segni dei piccoli graffi da parcheggio.

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico: la plancia

DOTAZIONE COMPLETA Fari a LED davanti, una barra luminosa dietro, Duo prevede due grandi porte laterali in vetro che si aprono verticalmente, così da poter uscire sempre dal lato giusto della strada. Una scelta che privilegia anche la sicurezza di pedoni e ciclisti. I due posti interni sono in tandem, come sulla Twizy di Renault, con le sedute imbottite e al riparo da intemperie. Il volante contiene un airbag, raro sui quadricicli elettrici. Semplice la plancia, con la strumentazione digitale dietro il volante, il comando per la trasmissione a sinistra, un altoparlante e un supporto per lo smartphone sulla destra, dove c’è anche una comoda porta USB-C per ricaricare il cellulare. La app permette di installare sullo smartphone una chiave digitale, così da poter condividere il mezzo con altre persone (una funzionalità molto comoda anche per le flotte di sharing).

Mobilize Duo, quadriciclo elettrico: i due posti in tandem

E I BAGAGLI? Il sedile del conducente può scorrere di 20 cm, così da facilitare l’accesso a quello posteriore, dove c’è spazio per persone alte fino a 1,80. Su entrambi i lati del posto guida ci sono due grossi vani portaoggetti che possono ospitare altrettanti trolley da cabina. È già previsto anche un allestimento per le persone a mobilità ridotta, con una sedia a rotelle pieghevole e un kit specifico di comandi al volante.

Mobilize Bento: il quadriciclo arriverà nel 2024

BENTO La versione commerciale di Duo ne riprende lo stile, ma sacrifica il posto dietro per un bagagliaio chiuso dalla capacità di circa 700 litri, rendendolo una interessante alternativa per la clientela professionale che necessita un veicolo compatto, elettrico per i servizi dell’ultimo miglio. All’interno del vano di carico c’è uno sportello che consente di trasportare oggetti lunghi sul lato destro del conducente. Saranno previsti allestimenti interni specifici per diverse categorie professionali, per esempio moduli per la sistemazione degli attrezzi.

Mobilize Bento, quadriciclo elettrico per professionisti

QUANDO ARRIVANO, QUANTO COSTANO Duo sarà proposto in abbonamento (da tre mesi in su) o con formula di noleggio a lungo termine a partire dalla fine del 2023. La versione commerciale Bento arriverà invece nel 2024, solo per gli operatori professionali. Ancora nulla su prezzi ed eventuali allestimenti.

Mobilize Solo Concept, veicolo per la mobilità individuale

Oltre al piccolo Duo, Mobilize porta al Salone di Parigi due studi concettuali: il primo si chiama Solo, e anche se con ogni probabilità non vedrà mai la luce come prodotto di serie, illustra la volontà di Mobilize si proporre soluzioni di mobilità dolce allontanandosi il più possibile dai tradizionali modelli automobilistici. Veicolo monoposto lungo solo 1,37 metri, inizialmente era stato concepito come skateboard dotato di ombrello per ripararsi dalla pioggia, fino ad evolvere in questa sorta di “abito” viaggiante, nel quale ci si sposta in posizione semi-seduta. Come Duo, la struttura è composta al 50% da materiali riciclati, ed è a sua volta riciclabile al 95%.

Mobilize Solo Concept, veicolo per la mobilità individuale

COME È FATTO Solo viaggia fino a 25 km/h, con trazione sulle due ruote anteriori e la terza posteriore sterzante. Si guida senza patente, cintura o casco, e utilizza una sorta di joypad come volante. Oltre alla protezione offerta dalla carrozzeria, Solo mette a disposizione un airbag e un freno da schiacciare col piede per le frenate di emergenza. Il sedile si reclina leggermente in avanti per riporre uno zaino o una borsa dietro lo schienale. La larghezza particolarmente ridotta (90 cm) permette di posteggiare sei concept uno accanto all’altro, in verticale, in un solo posto auto. La ricarica può avvenire via cavo, sostituendo la batteria, oppure con tecnologia a induzione. In quest’ultimo caso, diversi Solo incastrati tra loro possono ricaricarsi contemporaneamente usando una sola presa di corrente.

Mobilize Ileo Concept, colonnine modulari

ILEO Il secondo concept di Mobilize è invece un totem di ricarica modulare che offre tre servizi in uno:

Stazione di ricarica rapida con corrente alternata a 22 kW

Supporto alla ricarica di biciclette e monopattini elettrici con prese domestiche

elettrici con prese domestiche Spazio con tettoia, seduta, tavolino e supporto per il computer

Ileo può utilizzare batterie di seconda vita provenienti dalle auto abbinate ai pannelli fotovoltaici. Come gli altri mezzi presenti in fiera, anche Ileo Concept è composto da materiali riciclati al 50% e riciclabili al 95%.

Mobilize Fast Charge, ricarica rapida vicino alle autostrade

Tra i piani di Mobilize c’è quello della realizzazione in Europa, in collaborazione con i concessionari Renault, una rete di duecento stazioni di ricarica ultrarapida, tutte situate a meno di cinque minuti di distanza dalle autostrade. Le stazioni saranno aperte 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, con aree relax per passare il tempo durante le - brevi - soste per la ricarica. Ogni stazione disporrà di sei punti di ricarica fast fino a 400 kW.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 11/10/2022