Dacia, al Salone di Parigi arriva il primo motore ibrido

Lunedì prossimo prenderà il via l’89esima edizione del Mondial de l’Auto, il Salone dell’Auto di Parigi, che si terrà dal 17 al 23 ottobre nel Padiglione 6 di Paris Expo Porte de Versailles. Tra i partecipanti anche Dacia, che approfitterà dell’occasione per presentare tutta la sua gamma completamente rinnovata, con il nuovo logo e la nuova brand identity.

Dacia al Salone di Parigi 2022: nuovo logo su tutta la gamma

LA CONCEPT E IL RESTO Oltre ai modelli a listino (Spring, Sandero, Logan, Duster e Jogger), Dacia porterà a Parigi la concept car Manifesto, svelata qualche settimana fa, e che anticipa alcune delle soluzioni che potremo vedere sulle prossime auto della casa. Sulla prossima generazione di Duster potrebbero già comparire il sistema di fissaggio degli accessori YouClip, il nuovo infotainment Media Control e il faro estraibile da usare come torcia, ma anche il materiale per esterni Starkle, realizzato con il 20% di plastica riciclata.

Dacia al Salone di Parigi 2022: la concept Manifesto

DUSTER DA COLLEZIONE Una delle auto più amate di Dacia, già venduta in 2 milioni di esemplari, Duster sarà presente in fiera con l’edizione da collezione Mat Edition, presto anche nelle concessionarie, disponibile in un’unica configurazione, con motore TCe da 1,3 litri, 4 cilindri e 150 CV, abbinato al cambio automatico a doppia frizione EDC, dotazione full optional e una tinta esclusiva per la carrozzeria.

Dacia al Salone di Parigi 2022: Duster anche in versione limitata

FINALMENTE IBRIDO! Attesa dai clienti Dacia da molto tempo, la motorizzazione Hybrid 140 CV verrà presentata allo stand Dacia su un veicolo dimostrativo, prima di debuttare su Jogger, che potrà così fregiarsi del titolo di prima auto ibrida di Dacia. Il motore sarà il 1.6 4 cilindri con tecnologia full hybrid già visto su Clio (qui a confronto con Toyota Yaris) e, in versione leggermente più potente, anche Captur e Arkana. Gli ordini per Jogger Hybrid 140 apriranno all’inizio del prossimo anno, con il lancio commerciale a primavera.

Dacia al Salone di Parigi 2022: la gamma rinnovata

MERCHANDISE ECO-SOSTENIBILE A Parigi debutterà anche la prima collezione di merchandise marchiata Dacia: una linea di prodotti per i momenti all’aperto, e che comprende zaini, cappellini e impermeabili, tutti realizzati facendo ampio uso di materiali riciclati e sostenibili, come l’alluminio delle borracce.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 10/10/2022