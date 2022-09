Dacia Jogger Camper Kit presto su questi schermi. Un primo assaggio

Non mentiva affatto, Lionel Jaillet, la scorsa primavera. Ad aprile il vice presidente e responsabile prodotto Dacia assicurava che una Jogger in versione ''camping'' era allo studio: oggi ecco che Jogger si cala davvero nei panni di strumento di vacanze all'aria aperta. Chiamala Jogger Camper, chiamala - per ora - come vuoi: il kit di conversione, ancora, non ha un nome, è solo una dimostrazione. Il pacchetto definitivo sarà in vendita nel corso del 2023, entrando a far parte del catalogo ufficiale. Un letto matrimoniale, un grande vano portaoggetti, una tenda retrattile per quattro: et voilà, Jogger pronta a perdersi nella natura. Clicca Play sulla foto di cover per il mini video di anteprima.

MANIFESTAZIONI Come occasione per anticipare il kit per Jogger Camper, lo speciale evento programmatico che ha portato al debutto il concept Dacia Manifesto, così come l'intera line up del brand franco rumeno rivisitata con il nuovo logo e una nuova gamma colori. Per recitare al meglio il ruolo di veicolo per avventure ''nomadi'', Jogger si equipaggia innanzitutto di voluminoso contenitore di legno, buono per riporvi borse, caschi e attrezzature di ogni genere. Sale a bordo un pratico baule, scende la terza fila di sedili: Jogger Camper un crossover/MPV con soli cinque posti e non più sette.

CAMERA DOPPIA Il coperchio della ''cassapanca'' è imbottito di un materasso in tre pezzi il quale, dopo aver ribaltato la seconda fila di sedute, si dispiega trasformando l'abitacolo in una vera e propria zona notte. Una camera da letto, peraltro, adatta anche agli spilungoni grazie sia alla notevole lunghezza della cabina (Jogger misura 4 metri e 55), sia al suo sviluppo in senso verticale, identico a quella di Sandero Stepway (entrambi sono alti 1 metro e 78).

CAMPER MANIA Il kit non include servizi come un angolo cottura o un frigorifero. Per la vita diurna, tuttavia, c'è la grande tenda retrattile che funge da prolungamento artificiale del vano bagagli. Dacia non è ancora entrata nei dettagli, la combinazione tenda/veicolo dovrebbe in ogni caso essere sufficiente ad ospitare una famiglia di quattro persone. Anche il prezzo degli accessori sarà annunciato in un secondo momento: conoscendo la filosofia del brand, è lecito aspettarsi cifre modiche. E pensare che soltanto qualche settimana fa un kit simile lo proponeva anche l'allestitore indipendente Camperiz: gli adepti Dacia e amenti dei viaggi avventura avranno presto l'imbarazzo della scelta.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 16/09/2022