Dacia Duster, il SUV da scoprire con la realtà aumentata

Poche auto sono riuscite, in così poco tempo, a ritagliarsi una così grande fetta di consensi e di appassionati. Sto parlando di Dacia Duster, il SUV della casa romena che, a soli 12 anni dal suo debutto, è entrato nelle case (nei garage, diciamo) di due milioni di persone in tutto il mondo. Dal 2108 è il SUV più venduto ai privati in Europa, e con 13.572 immatricolazioni, è la seconda auto straniera più venduta (sempre ai privati) in Italia.

ANCHE AUTOMATICO Semplice ed essenziale, ma senza grandi rinunce, è uno dei capisaldi della filosofia accessibile di Dacia: con il nuovo restyling ha debuttato con il cambio automatico, che abbiamo avuto modo di mettere alla prova qualche mese fa. Il SUV romeno è disponibile anche con la trazione integrale, supportata dal 4x4 Monitor che proietta sul display centrale molte informazioni utili per il fuoristrada, come l’inclinazione laterale o l’angolo di beccheggio. Ancora, in off-road possono risultare utili le 4 telecamere del sistema Multiview (disponibile su richiesta) e l’assistenza alla partenza in salita, che tiene bloccata l’auto evitando di retrocedere per due secondi quando si riparte dopo una sosta in pendenza.

IN REALTÀ AUMENTATA Con il cambio di logo (e di brand identity) di Dacia, tutta la gamma di auto della casa romena sarà sottoposta a un leggero restyling, volto a metter ancor più in evidenza le linee muscolose del SUV Duster, con una nuova calandra anteriore, caratterizzata da motivi bianchi che si uniscono alla firma luminosa a Y rovesciata dei gruppi ottici, e dal nuovo logo Dacia, anch’esso bianco, composto da una D e una C stilizzate, unite come gli anelli di una catena. Già ordinabile, in attesa che si possa ammirare nei concessionari Dacia, il nuovo Duster può anche essere ammirato grazie alla app Dacia AR, che permette di “depositare” l’auto in salotto, o in un qualsiasi spazio sufficientemente libero da ospitarla e girarci attorno liberamente, volendo anche cambiando colore alla carrozzeria tra quelli disponibili a listino. All'interno della app è possibile anche accedere al configuratore online.

Dacia AR, la app in realtà aumentata per scoprire il nuovo Duster

COME SCARICARE LA APP Disponibile gratuitamente per iOS e Android, la app Dacia AR può essere scaricata dai rispettivi store App Store e Google Play collegandosi a questo indirizzo. Una volta installata, la app permette di “scaricare” i modelli tridimensionali di tutta la gamma Dacia, dalla piccola Sandero alla monovolume Jogger a 7 posti.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 17/08/2022