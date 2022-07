Low cost addio: Dacia Bigster, le ambizioni da SUV in un nuovo video

Dacia Bigster è stato presentato lo scorso gennaio, durante la Renaulution annunciata da Luca de Meo, insieme a quello che sarebbe poi diventato il nuovo logo della casa romena. Nell’attesa di capire quando arriverà, e soprattutto quanto costerà, Dacia ha pubblicato un nuovo video che ne mette in risalto i principali elementi stilistici.

AGGRESSIVO Caratterizzato da proporzioni che mettono in risalto le linee muscolose e tagliate con l’accetta, il concept di Bigster rappresenta l’evoluzione di Dacia nei prossimi anni, in particolare dal punto di vista stilistico. Il rinnovamento è già cominciato (logo, brand identity, concessionari), e prevede uno stile essenziale ma moderno, privo di dettagli in alluminio o cromati, a sottolineare la vocazione outdoor dell’auto. I gruppi ottici a Y rovesciata sono ormai una caratteristica distintiva di tutte le Dacia, ma qui è ancor più grande e allungata, a rimarcare lo stile da SUV di Bigster.

VEDI ANCHE

ANCHE SOSTENIBILE Il look particolarmente robusto è evidenziato anche dalla plastica grezza dei pannelli esterni, che è riciclata al 100%. Le dimensioni generose (non comunicate ufficialmente, ma che si aggireranno attorno ai quattro metri e sessanta centimetri) dovrebbero garantire tanto spazio a bordo per passeggeri e bagagliaio.

QUANTO COSTA, QUANDO ARRIVA Le due domande che tutti si fanno guardando Dacia Bigster, e che ancora non hanno risposta. Il debutto del SUV romeno è previsto per il 2025, il che impedisce di formulare ipotesi concrete sul prezzo. Dacia ha assicurato che costerà meno dei suoi diretti concorrenti (tra cui citiamo Ford Kuga, Hyundai Tucson, Kia Sportage, Peugeot 5008, ma anche Volkswagen Tiguan).

Pubblicato da Claudio Todeschini, 29/07/2022