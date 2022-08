Dacia Jogger Camperiz: come ti trasformo la multispazio in camper tuttofare

Che Dacia Jogger sia un’auto pratica e intelligente lo avevamo dichiarato con chiarezza nella nostra prova di lunga durata di qualche mese fa (qui l'approfondimento). In attesa dell’arrivo della versione ''camperizzata'' - già annunciata dalla stessa Dacia - il preparatore spagnolo Camperiz ha realizzato una variante superaccessoriata pensata appositamente per gli amanti del camping e delle escursioni en plein air. Dacia Jogger Camperiz mantiene la configurazione 5 posti, ottenendo al contempo l’omologazione come camper.

Dacia Jogger by Camperiz

NON MANCA NULLA Dacia Jogger Camperiz dispone di tutti gli accessori per affrontare in tranquillità vacanze on the road. Fra gli accessori presenti in abitacolo troviamo infatti: frigorifero, fornelletto a gas portatile e un piccolo lavandino. Il tutto è stato posizionato nel bagagliaio ''sacrificando'' la terza fila aggiuntiva presente sul modello di serie. Il letto pieghevole - una volta reclinato il divanetto posteriore - mette a disposizione dei passeggeri un comodo matrimoniale che si estende fino al vano di carico (qui l'approfondimento dedicato a Jogger camper). Una batteria tampone da 100 A assicura poi che gli alimenti nel frigorifero (da 15 litri) si conservino durante il corso di tutta vacanza. In aggiunta, Camperiz installa su richiesta un sistema di riscaldamento ausiliario con termostato digitale regolabile, per poter affrontare in tranquillità anche le notti più fredde.

VEDI ANCHE

Dacia Jogger by Camperiz: il vano posteriore

I PREZZI Dacia Jogger Camperiz è disponibile con motorizzazione ECO-G (GPL) da 100 CV con cambio manuale 6 marce. L’auto nasce sull’allestimento Essential e oltre alle barre portatutto sul tetto offre un sistema d’infotainment da 8 pollici. A ciò si aggiunge il letto matrimoniale ripiegabile con vano portaoggetti da 60 litri, l’illuminazione LED per gli interni e la doccia di servizio che attinge da un serbatoio d'acqua da 12 litri. In Spagna, Dacia Jogger Camperize è offerto al pubblico a un prezzo di 23.295 euro. Se si aggiungono poi il riscaldamento statico Wabasto Airtop 2000 STC, il gancio di traino estraibile e gli accessori per il trasporto di tavole da surf e biciclette il conto si avvicina a quota 30.000 euro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 25/08/2022