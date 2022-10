Micro: a Parigi debuttano Microlino Lite, Spiaggina Concept e Microletta

Al Salone dell’auto di Parigi 2022, l’azienda svizzera Micro presenta una gamma di veicoli esclusivi destinata alla micromobilità elegante e sostenibile. Due le anteprime mondiali: Microlino Lite, una variante divertente e distintiva di Microlino che si rivolge ai clienti più giovani e l’esclusiva Concept Microlino Spiaggina, che evoca la Dolcevita all’italiana. Per la prima volta, i visitatori della kermesse parigina possono toccare con mano Microlino 2.0 (L7e, quadriciclo con massa a vuoto sotto i 400 kg) e l’affascinante Microletta, un moderno scooter a tre ruote dallo stile inconfondibile (qui l'approfondimento). Con queste importanti novità, prosegue il percorso di crescita ed espansione di Micro, fondata nel 1999 in Svizzera e resa celebre dal monopattino ''Trottinette'' e per aver coniato proprio il termine ''micromobilità''.

Microletta: frontale

PICCOLO QUADRICICLO ELETTRICO Microlino 2.0 è essenzialmente un veicolo elettrico leggero, a metà strada tra una moto e un’automobile. Velocità massima di 90 km/h e tre taglie di batteria con autonomia di 91, 177 o 230 km. Grazie alle dimensioni compatte, Microlino occupa pochissimo spazio ed è dotato di una comoda portiera che permette ai passeggeri di scendere direttamente sul marciapiede. L’abitacolo assicura uno spazio sufficiente per due passeggeri e un bagagliaio da 230 litri. Microlino è disponibile in 10 colori di carrozzeria, con gli interni che possono essere personalizzati ad-hoc. Si tratta del primo veicolo della sua categoria ad avere una struttura monoscocca in acciaio e alluminio, più sicura e resistente rispetto ai telai tubolari normalmente utilizzati. Anche i pannelli della carrozzeria sono realizzati in alluminio e acciaio.

Microlino Spiaggina Concept e Microlino Lite

PER I PIÙ GIOVANI Microlino Lite è una variante di Microlino che si rivolge ai clienti più giovani (qui la nostra guida alle microcar elettriche). Caratterizzato da un design ancora più sbarazzino e divertente, l'autonomia è simile a quella di Microlino, ma la velocità massima è limitata a 45 km/h rientrando così nella categoria L6e. In questo modo, Microlino Lite può essere guidato anche da chi non ha la patente di guida. Microlino Lite si differenzia inoltre per alcuni dettagli estetici dal fratello ''maggiore''. È il caso dell’inserto nero lucido al posto della luce a LED anteriore e posteriore, del paraurti frontale nero e della’inedita combinazione di colori. Sotto i riflettori del Salone dell’Auto di Parigi anche Microlino Spiaggina Concept, ispirata alla leggendaria serie di veicoli glamour di piccole dimensioni prodotti negli anni Sessanta.

Microlino Lite

SCOOTER TRE RUOTE Allo stand Micro è inoltre esposta Microletta, uno scooter a tre ruote presentato per la prima volta nel 2020. La batteria rimovibile, con un'autonomia di oltre 100 km, può essere facilmente ricaricata da casa. Poiché il veicolo è classificato come triciclo, non richiede una patente di guida per motocicli nonostante la velocità massima di 80 km/h; è sufficiente infatti la patente di guida per auto. Al momento, la data di inizio produzione di Microletta non è ancora stata fissata. Le consegne di Microlino 2.0 in Italia e negli altri Paesi europei inizieranno invece nel primo semestre del 2023, con un prezzo di partenza di circa 15.000 euro. ''Portare la produzione di Microlino a Torino è per me motivo di grande orgoglio e sottolinea il forte legame del Brand con l’Italia, a partire dal design di Microlino, concepito dall’azienda italiana Icona Design […] Siamo certi che sarà accolta con calore e curiosità, anche per quell’impronta stilistica di eleganza italiana che rende ogni nostra creazione un’icona senza tempo e un simbolo del bello e del ben fatto'', afferma Michelangelo Liguori, General Manager di Micro.

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 17/10/2022