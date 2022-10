Renault Kangoo E-Tech: spaziosa come sempre, elettrica per la prima volta

Ho avuto modo di provare (anche in video) Renault Kangoo alla fine della scorsa estate: la multispazio francese mi aveva colpito in particolare per la sua generosa capacità di carico, ma ancor di più per la sterminata quantità di portaoggetti, vani e spazi dove riporre quella che in gergo si direbbe “la qualunque”. Dopo le versioni benzina e diesel, per nuovo Kangoo è finalmente giunta l’ora della versione passeggeri 100% elettrica, che arriva dopo la presentazione di quella destinata ai professionisti.

Renault Kangoo E-Tech Electric: visuale frontale

COME CAMBIA Rispetto al modello con motore endotermico, le novità all’esterno si limitano alla calandra con inserti di nuovo disegno, e il logo Renault che si apre per consentire l’accesso alla presa di ricarica. Invariati anche gli interni con l’eccezione del cruscotto, che integra informazioni e dati legati alla marcia in modalità elettrica.

Renault Kangoo E-Tech Electric: la presa di ricarica dietro il logo Renault

BATTERIA E AUTONOMIA Sotto il pianale trova spazio una batteria agli ioni di litio dalla capacità di 45 kWh, tutti utilizzabili, garantita 8 anni o 160mila km fino al 70% della sua efficacia. L'autonomia dichiarata è di 285 km nel ciclo WLTP, adatta a coprire la maggior parte degli spostamenti quotidiani, e che nel traffico cittadino potrebbe perfino arrivare a qualcosina di più.

Renault Kangoo E-Tech Electric: visuale laterale con le portiere aperte

MOTORE Il propulsore che muove Kangoo E-Tech Electric ha una potenza di 90 kW (120 CV), con una coppia di 245 Nm immediatamente disponibile. Per aumentare l’autonomia è disponibile anche la modalità Eco, che riduce la potenza a 56 kW (76 CV) e la potenza massima a 110 km/h. La frenata rigenerativa può essere impostata su tre modalità:

Sailing (B1), la più limitata, adatta alla guida su autostrada e strade a scorrimento veloce

(B1), la più limitata, adatta alla guida su autostrada e strade a scorrimento veloce Drive (B2), quella attiva di default, che restituisce una risposta al pedale analoga a quella dei veicoli a motore termico

(B2), quella attiva di default, che restituisce una risposta al pedale analoga a quella dei veicoli a motore termico Brake (B3), più intensa, da usare in montagna o nel traffico

Renault Kangoo E-Tech Electric: l'infotainment con le informazioni sulla guida in EV

TRUCCHETTI SALVA-CORRENTE Per garantire la massima autonomia possibile tutto l’anno, Kangoo elettrico monta di serie un climatizzatore automatico bizona con pompa di calore, meno energivoro rispetto a uno tradizionale (fino a 30 km di autonomia in più). In aggiunta, sono previsti - su richiesta - parabrezza, sedili anteriori e volante riscaldabili, che aiutano a stare al “calduccio” d’inverno, ma senza impattare troppo sulla batteria.

Renault Kangoo E-Tech Electric: il posto guida

RICARICA E APP Di serie il multispazio francese offre il caricatore in corrente alternata da 11 kW, e in corrente continua fino a 80 kW. Nel primo caso, da colonnina pubblica si passa dal 15% all’80% di batteria in 2 ore e 40 minuti; con la ricarica rapida si recuperano 170 km di autonomia in circa 30 minuti. Nel bagagliaio è presente un contenitore pieghevole dove riporre i vari cavi. Disponibile infine la app MyRenault e l’infotainment connesso Easy Link, che permette di programmare la ricarica della batteria e di monitorarne l’andamento, preriscaldare o rinfrescare l’abitacolo, cercare punti di ricarica lungo il percorso e calcolare le destinazioni raggiungibili con l’autonomia restante.

Renault Kangoo E-Tech Electric: il bagagliaio con il contenitore per i cavi

TRE ALLESTIMENTI Come il resto della gamma Renault, anche la versione elettrica di Kangoo sarà disponibile in tre allestimenti: Authentic, Equilibre e il top di gamma Techno.

SI PUÒ GIÀ PRENOTARE Renault Kangoo E-Tech Electric sarà presentato ufficialmente il prossimo 17 ottobre al Salone dell’Auto di Parigi, nel corso della conferenza stampa di Renault, prevista per le 8:45 del mattino. Al termine dell’evento verranno aperti gli ordini per il multivan elettrico, di cui però non sono ancora stati annunciati i prezzi. Consegne a inizio 2023.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 12/10/2022