Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: quando l'ibrido fa la differenza! Video

Lo aveva annunciato il ''Grande Capo'' Luca de Meo, la Renaulution (qui l'approfondimento) avrebbe ridefinito nel profondo l’anima del produttore francese. Ed ecco dunque che dopo l’elettrica Renault Megane E-Tech Electric e il SUV coupé Arkana, la famiglia della Régie accoglie in gamma nuova Renault Austral. Austral deriva dal latino Australis, un nome che è già tutto un manifesto e che richiama il vento che spira da mezzogiorno, o più in generale quelle terre che stanno al di sotto dell’equatore. Insomma, una Sport Utility a tutto tondo che omaggia la libertà degli spazi sconfinati e il calore dei territori baciati dal sole! Stando invece un po’ più coi piedi per terra, basti sapere che Renault Austral è essenzialmente un SUV di medie dimensioni, l’erede di Kadjar, che dopo sette anni di onorato servizio va definitivamente in pensione! Oggi sono in Spagna a provare la motorizzazione E-Tech Full-Hybrid da 200 CV, ma saltiamo i convenevoli e andiamo dritti al sodo.

CHE RIVOLUZIONE!

Ammetto che lo stile di Austral mi ha colpito. Ha delle forme muscolari e massicce che sprizzano vitalità da ogni parte la si guardi. Il frontale è imponente, al centro della griglia a listelli c’è il nuovo logo stilizzato, il cofano fa bella mostra di nervature profonde, mentre la parte bassa della calandra si ispira a quella di Megane E-Tech Electric (qui la prova video). Il taglio posteriore mi ricorda invece la rivale Hyundai Tucson (qui la nostra prova), con fianchetti tonici e il montante C che scende dolcemente in coda. Ben studiata la scelta di mantenere i fari LED C-Shape al posteriore che si allungano su tutto il portellone. A mio parere è un modo intelligente per far convivere novità e tradizione.

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: 3/4 anteriore

PONTE DI COMANDO HI-TECH

Gli interni ricalcano quelli di Megane E-Tech Electric. Anche qui la qualità la si percepisce al volo, con materiali di pregio a rivestire sedili e superfici a vista. L'Alcantara su volante e plancia poi, fa proprio colpo! Il display principale è enorme e ingloba due schermi disposti a ''L'' rovesciata da 12,3 e 12 pollici per quadro strumenti e display principale. A completare il tutto ci pensa poi l’head-up display da 9,3 pollici. Ecco trovo invece un po’ troppo affollata la zona dietro al volante. Il selettore di marcia a satellite si trova proprio sopra il comando delle frecce e molto spesso mi capita di confondermi durante la marcia. Al suo posto è rimasto anche l’anacronistico bilanciare per il volume della radio. Diciamo che un unico comando fisico sulla console centrale avrebbe semplificato la questione. Curiosa l’impugnatura sul tunnel che apre il vano svuotatasche, torna utile quando si viaggia su lunghe distanze per riposare il braccio, ma è un po’ d’intralcio quando si deve armeggiare con l’infotainment.

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: il ''ponte di comando''

SANA E ROBUSTA COSTITUZIONE

Austral nasce sulla 3° generazione della piattaforma CMF-CD, la stessa architettura che ha dato i natali alla Kadjar, ma rinnovata per quanto riguarda telaio e sterzo. Lunghezza di 4,51 metri, 1 metro e 84 in larghezza e 1 metro e 62 in altezza. 4 centimetri in più fra i due paraurti e uno in larghezza e in altezza rispetto alla ''vecchia'' Kadjar. Le dimensioni interne sono generose, in linea con i concorrenti del segmento C. In 4 si sta comodi, in cinque si viaggia un po’ più stretti ma senza troppo sacrifici. Il bagagliaio è ampio e capiente, anche se le sporgenze ai lati rubano spazio. La capacità minima è di 500 litri per la versione mild-hybrid, che diventano 430 su questa E-Tech Full-Hybrid. Ma col divanetto che scorre di 16 cm si arriva fino a 575/555 litri a seconda del modello. Reclinando i sedili si toccano poi i 1.525 litri (1.455 invece sulla ibrida full). Questa riduzione è dovuta alla presenza sotto il vano della batteria da 2 kWh.

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: frontale

VEDI ANCHE

TECNICA SOPRAFFINA

Sotto il cofano di Austral E-Tech Full-Hybrid c’è un 1.2 tre cilindri turbo benzina da 130 CV e 205 Nm di coppia abbinato a due motori elettrici. Uno di questi ribattezzato e-motor (da 68 CV) dà motricità e ricarica la batteria, mentre il secondo funge da generatore di avviamento per il motore a combustione, consentendo a quest’ultimo di raggiungere la velocità corretta per l'innesto del rapporto più idoneo. Il cambio è il raffinato Multi-mode senza frizione e sincronizzatori. Prevede 2 rapporti per il motore elettrico e altri 4 per quello a benzina. Nel complesso il sistema esprime una potenza massima di 200 CV e una coppia di ben 410 Nm. Detto ciò la 200 CV che ho tra le mani brucia lo 0-100 in 8,4 secondi e raggiunge una velocità autolimitata di 175 km/h.

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: posteriore

IMPRESSIONI DI GUIDA

Dal volante ho subito un buon feedback, si impugna saldamente è soffice il giusto e si rivela molto reattivo nell’eseguire i miei comandi. Ciò è merito del sistema 4Control, ovvero le quattro ruote sterzanti. L’asse posteriore gira in controfase fino a 5 gradi nelle manovre a bassa velocità e nella stessa direzione per una maggiore stabilità a velocità più sostenute. E in effetti mentre viaggio l’auto mi da proprio l’impressione di essere ben piantata per terra, con trasferimenti laterali piuttosto ridotti. Il 4Control inoltre, regala alla Austral un’impareggiabile agilità nei parcheggi, con un diametro di volta da utilitaria che si ferma a soli 10,1 metri, contro gli oltre 11 di Hyundai Tucson. L’auto parte sempre in elettrico e decide di volta in volta quando far intervenire il termico, che si tratti di dare maggiore spinta o di ricaricare le batterie.

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: test drive

FA TUTTO DA SOLA Qui non c’è bisogno di armeggiare con cavi e colonnine di ricarica l’auto fa tutto in autonomia. Il sistema E-Tech lavora infatti con grande precisione e delicatezza, tanto che - al contrario di molti plug-in - il passaggio da modalità EV a quella combustione interna è quasi impercettibile. Questo connubio efficiente fra elettroni e benzina incide parecchio sui consumi, tanto che durante la prova, viaggiando a velocità da codice il valore medio non ha mai superato i 5,7 l/100 km. Questo non significa però che Austral E-Tech sia votata solo all’efficienza, anzi! I 200 CV si fanno sentire eccome, soprattutto in modalità Sport. Il 1.2 tira fuori un bel caratterino e regala alla francese una ripresa pimpante. A ciò aggiunte l’assenza dell’antipatico effetto trascinamento delle trasmissioni CVT: insomma il piacere di guida non è stato compromesso!

Renault Austral E-Tech Full-Hybrid: badge 4Control

ADAS, VERSIONI E PREZZI

Al volante sono assistito egregiamente da un pacchetto ADAS di prim’ordine che comprende fin dalla base: frenata automatica d’emergenza, cruise control, monitoraggio stanchezza conducente, mantenimento corsia, riconoscimento segnali stradali e sensori di parcheggio. Volendo si può arrivare fino alla guida assistita di 2° livello. Per quanto riguarda le motorizzazioni, a listino ci sono solo benzina elettrificati: 2 mild-hybrid da 12 o 48 V e i due Full-Hybrid E-Tech da 160 o 200 CV. Gli allestimenti sono 5: Equilibre, Techno, Techno Esprit Alpine, Iconic e Iconic Esprit Alpine (qui l'approfondimento). Si parte dai 32.000 euro della Equilibri mild-hybrid da 130 CV, fino ai 44.000 della top di gamma Iconic Esprit Alpine E-Tech Full-Hybrid da 200 CV.

SCHEDA TECNICA RENAULT AUSTRAL E-TECH FULL-HYBRID 200 CV

Motore 1.2 cc, 3 cilindri turbo benzina + 2 motori elettrici Potenza combinata 200 CV Coppia massima 410 Nm Prestazioni Vel. Max. 175 km/h | 0-100 km/h in 8,4 secondi Trazione Anteriore Cambio Automatico E-Tech Multi-Mode Dimensioni 4,51 x 1,84 x 1,62 m Batteria Litio da 2 kWh Passo 2,67 m Posti 5 Peso in ordine di marcia 1.517 kg Bagagliaio Da 430 a 1.455 litri Consumi (misto WLTP) 4,6 l/100 km Emissioni CO2 (WLTP) 104 g/km Prezzo A partire da 39.500 euro

Pubblicato da Dario Paolo Botta, 10/10/2022