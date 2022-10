Renault Mégane E-Tech EV60: prova della berlina "green" che gioca a fare il crossover

UNA STORIA LUNGA 27 ANNI Quando nel 1995 Renault lancia sul mercato la prima Mégane, probabilmente, una carriera così lunga nemmeno in Francia se la sarebbero aspettata. Un’auto che è diventata un simbolo entrando nei garage di milioni di famiglie e che si è evoluta moltissimo in questi 27 anni. Oggi, alla sua quinta generazione, la Megane ha un compito impegnativo da svolgere, quello di mantenere fede alle attese, ma all’orizzonte compare una potenziale fonte di incertezza. L’auto è tutta nuova e, soprattutto, 100% elettrica; infatti, sulla carta d’identità c’è scritto Mégane E-Tech Electric. Un cambio epocale, una scommessa che potrebbe essere vincente o rivelarsi un fallimento. Secondo me è una bella sfida che, dopo avere guidato la macchina, mi ha convinto quasi del tutto. Vediamo insieme perché “quasi”.

Renault Mégane E-Tech EV60: la nuova BEV francese dal look esclusivo

Parto subito dalla cosa che più stupisce appena ci si avvicina: la sua forma. Uno stile di rottura, poiché la Mégane elettrica sembra un oggetto di design moderno tanto si sgancia dal passato. Davanti sembra una sportiva di razza, con i fari a LED così sottili, il muso verticale, la griglia inferiore e il grande logo Renault, quasi ostentato. Alla presentazione statica dello scorso anno, in occasione del Salone dell’Auto di Monaco (IAA 2021), se parlavi di “berlina” il management Renault storceva un po’ il naso. Meglio “crossover”, anche con il tetto basso e spiovente, le spalle così muscolose, le gomme da 20” e la coda tronca. In ogni caso, un look rivoluzionario che a quanto pare non ha conquistato solo me, se buttando l'occhio sugli sguardi incuriositi dei passanti, ho notato una certa sorpresa al semaforo.

Renault Mégane E-Tech EV60: sportività ed eleganza perfettamente miscelate

E se fuori possiamo parlare di chiara “trasformazione” di uno stile, a bordo della Mégane BEV il termine più giusto è “rivoluzione”. Non ho trovato parola più adatta, poiché non mi ero mai seduto su una Renault che mi avesse comunicato un tale cambiamento. Ma parto dal punto debole, ovvero la percezione di spazio. Nei 4,2 metri di lunghezza dell’auto non mancano i centimetri davanti; tuttavia, il tetto basso e inclinato riduce il volume utile, soprattutto dietro. E se le ginocchia dei passeggeri non toccano gli schienali, la testa è sacrificata. Inoltre, i vetri laterali e il lunotto sono piccoli e la luminosità interna ne risente un po’. Diciamo che due ragazzi o due adulti fino al metro e 75 non avranno problemi. Al contrario, il baule è capiente (440/1.332 litri) poiché è molto profondo, inoltre non ci sono sacchetti o valige per i cavi di ricarica, che sono alloggiati nella vasca sottostante. Lo considero un bel jolly, anche se il piano di carico non è regolabile in altezza e si crea un gradino molto alto reclinando gli schienali (60:40).

Renault Mégane E-Tech EV60: un abitacolo elegante e digitaleLUSSO E HIGH-TECH A BORDO Detto questo, a bordo ritrovo caratteristiche mai viste su una Renault di questo segmento. Sedili regolabili elettricamente e con massaggio, confortevoli e dall’ottimo sostegno, un ponte di comando totalmente digitale, rivestimenti pregiati e sofisticati come la pelle o le finiture di legno sulle portiere, le luci soffuse multicolor per un effetto wow garantito, ci sono anche le tasche portaoggetti nelle portiere foderate di vellutino. Insomma, una percezione di lusso, qualità e tecnologia che non lascia indifferenti. Tuttavia, ci sono anche un paio di punti deboli, che sottolineo. Innanzitutto, ho trovato scomode le tre leve dietro il volante, a destra. Dall’alto in basso: il cambio, il tergicristallo e il satellite per gestire l’autoradio. Non di rado ho attivato le spazzole quando volevo innestare la retromarcia in manovra. Inoltre, la console a “penisola” libera spazio in basso, ma sporge un po’ e il guidatore la tocca col ginocchio destro. Infine, la piastra per la ricarica wireless del cellulare, sistemata nella console stessa, è poco pratica da usare.

Renault Mégane E-Tech EV60: i sedili anteriori con regolazioni elettriche

Lato tecnologia e connettività di bordo, Renault è molto orgogliosa del suo nuovo sistema multimediale openR link basato su Android Automotive, che sfrutta tutto il potenziale di Google. Davanti agli occhi di guidatore e passeggero ci sono i due display per strumentazione e infotainment, rispettivamente da 12,3” e 12”. Secondo i francesi è una superficie a vetri di ben 774 cm2, vista solo su ammiraglie premium. All’effetto ottico… folgorante si aggiunge la praticità del sistema operativo, che è molto sensibile ai comandi, sia a sfioramento sia vocali. E mi piace che siano sopravvissuti i pulsanti per la regolazione del climatizzatore, retaggio del passato dove serviva “toccare” per regolare qualcosa a bordo. Tuttavia, con l’assistente virtuale sembra di avere un maggiordomo 24h, che soddisfa quasi ogni necessità. “Ok Google, portami a… cambia musica… ho fame… devo parcheggiare...”. Ammetto di non essere riuscito a scoprire fino in fondo i limiti operativi del sistema connesso in rete. Tra l’altro, si possono configurare fino a cinque account Google per replicare le app degli smartphone, c'è Apple CarPlay, la navigazione si aggiorna in tempo reale per evitare scocciature di traffico o ingorghi, posso ascoltare un audiolibro o un podcast, oppure ridurre i tempi di sosta per le ricariche durante un viaggio. Una quantità di servizi e informazioni che potrebbero disorientare, soprattutto chi è meno abituato, ma basta un po’ di pratica per non perdersi nell’ecosistema digitale dell’auto.

Renault Mégane E-Tech EV60: una delle schermate del sistema multimediale

Sottopelle, la nuova Mégane E-Tech Electric è altrettanto avanzata. Utilizza la piattaforma CMF-EV, sigla che identifica un’architettura condivisa con altre BEV del Gruppo come la Nissan Aryia e che vedremo prossimamente su altri modelli. Sulla protagonista di questo test l’energia è fornita da una batteria da 60 kWh (ma c’è anche la variante da 40 kWh), che è super sottile (solo 11 cm) per ricavare più spazio in abitacolo, poi c’è un motore da 160 kW (218 CV) e 300 Nm di coppia, con cambio in presa diretta e trazione anteriore. L’auto può essere ricaricata in corrente continua fino a 130 kW, ma anche con la più comune corrente alternata a 22 kW, e la regolazione automatica della temperatura ottimizza i tempi per fare il pieno. L’autonomia dichiarata è fino a 470 km, ma all’atto pratico, il massimo che ho potuto vedere è stato di 446 km con batteria al 100%. Un valore comunque importante e chissà che con un piede più leggero del mio si possa raggiungere il dato dichiarato.

VEDI ANCHE

Renault Mégane E-Tech EV60: il motore elettrico da 218 CV e 300 Nm

Dunque, la prova pratica della Mégane E-Tech Electric non poteva che continuare su strada e l’elettrica francese mi ha restituito tante informazioni, con molte luci e qualche ombra. Parto dalla guida, che mi ha impressionato per essere al di sopra delle rivali a batterie che ho provato fino a oggi. Ci sono quattro profili: Eco (che limita la velocità a 105 km/h di tachimetro), Comfort, Sport e Personal per ottimizzare i consumi o rendere l’auto più o meno affilata ai comandi di volante e acceleratore. Ricordo che i francesi dichiarano uno zero-cento in 7,4 secondi e una velocità massima di 160 km/h. Mi è piaciuta la sua agilità grazie a sterzo diretto e baricentro basso. Il peso di quasi 1.650 kg sembra svanire fra una curva e l’altra, ma anche nelle manovre a bassa velocità. Però, la visibilità posteriore è sacrificata dal lunotto piccolo e dai poggiatesta. Tuttavia, lo specchietto interno si converte in telecamera per aiutare nel traffico o in parcheggio. Le sospensioni soffocano le irregolarità della strada e non c’è l’ombra di un rumore a bordo.

Renault Mégane E-Tech EV60: tre profili di guida, dal più economico al più sportivo MA L’AUTONOMIA UN PO’ MENO… Bene i consumi di energia nel traffico, con circa 16 kWh/100 km, ma anche su strade extraurbane con 14,5 kWh/100 km. In città e sulle statali a bassa andatura posso rigenerare un po' la batteria con i paddles al volante aumentando o diminuendo l'intensità della frenata, ma non c'è la funzione ''one pedal'', che trovo molto utile poiché permette di rallentare l'auto fino a fermarla. Ma per avere un quadro più esaustivo ho portato la Mégane EV sul terreno a lei meno congeniale, l’autostrada. Percorso di circa 100 km coperto a velocità di legge: 130 km/h dove possibile. Parto con il pieno di energia e 446 km di autonomia, arrivo con 221 km residui, ma dopo averne percorsi solo 100. Mancano all’appello almeno un centinaio di chilometri. Mi aspettavo una percorrenza rimanente di almeno 300/320 km. Ricarico al massimo la batteria e torno verso Milano coprendo l’autostrada al contrario, ma a 110-120 km/h. A destinazione, il computer di bordo indica una disponibilità rimanente di 320 km circa. Molto meglio. La Renault ha consumato poco meno di 25 kWh/100 km all’andata e circa 18 kWh/100 km al ritorno. Insomma, lo scoglio dei 130 orari è tuttora il limite per un viaggio senza pensieri, almeno per me. Sotto quella velocità va tutto bene, se la superate è meglio fare qualche calcolo. Per entrare in pieno nella filosofia “elettrificata” serve un approccio alla guida differente. Tempi dilatati, niente fretta e disponibilità massima alle soste. Poi, è la macchina stessa a calcolare tutto per ridurre le attese.

Renault Mégane E-Tech EV60: il vano bagagli è capiente e non ci sono i cavi elettrici sparsi

In conclusione, trovo che la Mégane E-Tech Electric sia un’auto ideale per movimenti a corto e medio raggio. Può andare bene anche per i viaggi lunghi, ma dovrete stare alle sue condizioni. Mi ha convinto come nessun’altra Renault per design, lusso, qualità, comfort e piacere di guida. Tuttavia, non mi libera del tutto dalla mia inguaribile ansia da colonnina per un utilizzo più a 360°. Ultima considerazione, l’acquisto di una full electric è sconsigliato a tutti coloro che non dispongono di una wallbox domestica. Impossibile affidarsi esclusivamente agli stalli pubblici e se vi collegate a una normale presa di rete a 220V i tempi di ricarica diventano... biblici. Una semplice prova pratica me lo ha confermato: con il 59% residuo e 202 km di autonomia servono circa tredici ore per ripristinare le batterie al 100%.

Renault Mégane E-Tech EV60: sul frontale il nuovo logo della maison francese

Disponibile in tre allestimenti, Equilibre, Techno e Iconic e due tagli di batteria da 40 kWh e 60 kWh, la nuova Mégane E-Tech Electric attacca il listino a 36.800 euro. Il modello della prova, top di gamma, parte da 45.300 euro. Tra gli altri, di serie comprende una ricca suite di ADAS e con i pack aggiuntivi si arriva alla guida assistita di livello 2 (fino a 26 sistemi di assistenza), interni in pelle, sedili elettrici, riscaldabili e con massaggio, hi-fi Harman Kardon, accesso keyless, fari full LED, sensori di parcheggio e retrocamera. Un prezzo che può diminuire in caso di promozioni o eventuali eco-incentivi statali.

Renault Mégane E-Tech EV60: batterie da 40 o 60 kWh come quella della prova

Motore Elettrico sincrono a magneti permanenti anteriore Potenza 218 CV Coppia massima 300 Nm Prestazioni Vel. max. 160 km/h | da 0 a 100 km/h in 7,4 secondi Trazione Anteriore Dimensioni 4,20 x 1,86 x 1,54 m Passo 2,68 m Posti 5 Massa complessiva 1.636 kg Bagagliaio Da 440 a 1.332 litri Batteria Ioni di litio da 60 kWh Autonomia (misto WLTP) 470 km Potenza max. ricarica 130 kW in DC (20-80% in 45 minuti) Prezzo A partire da 45.700 euro

Pubblicato da Alessandro Perelli, 15/10/2022