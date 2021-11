Auto nuova, sistema di infotainment nuovo! Quello installato a bordo della nuova Renault Megane (solo elettrica, e che debutterà il prossimo anno) sarà sviluppato da LG Electronics, e basato sulle infrastruttura software di Google Automotive, già presente su alcuni modelli di Volvo.

Nuova Renault Mégane E-Tech

VEDI ANCHE

ASSISTENTE PER AUTO Si chiamerà IVI (In-Vehicle Infotainment), è stato presentato a settembre durante lo IAA Mobility 2021 di Monaco, ed è un sistema sviluppato con metodologia cosiddetta “agile”, che permette di lavorare più rapidamente senza sacrificare la qualità dello sviluppo software, e di funzionare in maniera indipendente dall’hardware, ossia dall’automobile vera e propria su cui verrà installato. Questo permette - tra le altre cose - di pubblicare e installare aggiornamenti al sistema con la tecnica over-the-air (OTA), ossia senza necessità di andare in officina, scaricandoli direttamente da internet.

Renault Megan E-Tech: ecco IVI, l'infotainment di LG

C’È TUTTO GOOGLE Basato su Google Automotive, il sistema operativo sviluppato da Google per le automobili, e certificato dalla casa di Mountain View, IVI offre servizi di infotainment intelligenti e un facile accesso alle app di Google tramite lo schermo centrale dell’auto: tra queste Google Assistant, Google Maps e Google Play. Per vederlo all’opera sulla futuristica plancia di nuova Megane (che vedete in queste immagini), toccherà aspettare di metterci le mani sopra, speriamo il prima possibile.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 02/11/2021