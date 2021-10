AGGIORNAMENTI SOFTWARE IN ARRIVO La XC40 Recharge è attualmente l'unico modello 100% elettrico nella gamma Volvo, ma presto sarà affiancata dalla nuova C40 Recharge, che la casa svedese ha recentemente messo in produzione. Tuttavia, ciò non significa che Volvo smetterà di migliorare l'originale XC40 Recharge, anzi, dopo il suo debutto ha già effettuato upgrade al sistema multimediale e di gestione delle batterie. Ma oggi, l’attenzione degli ingegneri scandinavi si è concentrata soprattutto sull’autonomia del SUV compatto a zero emissioni, che con una singola carica della sua batteria da 75 kWh, copre oltre 400 km prima di esaurirsi. Questo valore non è all'altezza della Tesla Model Y, che ha un'autonomia fino a 507 km con la versione Long Range e della Ford Mustang Mach-E (fino a 540 km). Adesso, un nuovo aggiornamento software via etere aumenta la portata della XC40 Recharge grazie a miglioramenti nella gestione della batteria e nelle prestazioni di rigenerazione.

Aggiornamento software OTA Volvo: il pacco batterie della XC40 Recharge

COME INTERVIENE L’AGGIORNAMENTO OTA Un timer più intelligente pre-condiziona anche il pacco batterie per migliorarne l’efficienza, anche se Volvo non ha rivelato quanto più lontano viaggerà il SUV elettrico con una singola carica. Oltre a un'autonomia migliorata, l’aggiornamento software aggiunge una nuova app Range Assistant per aiutare a ridurre l'ansia da autonomia. Integrata nel sistema di infotainment basato su Android, l'applicazione fornisce una stima accurata dell'autonomia residua e visualizza il consumo di energia in tempo reale. Offre, inoltre, consigli su come adattare il proprio stile di guida per ottimizzare le prestazioni del SUV elettrico. Per i viaggi più lunghi, il sistema può regolare automaticamente le impostazioni del climatizzatore per incrementare la percorrenza.

Aggiornamento software OTA Volvo: la C40 Recharge arriverà tra poco

AUTO AGGIORNATA CON UN CLICK “Attraverso lo sviluppo interno di software e aggiornamenti OTA (via etere), possiamo migliorare costantemente le nostre auto e assicurarci che il SUV elettrico rimanga sempre aggiornato”, ha affermato Sanela Ibrovic, di Volvo Cars. “L'app Range Assistant è un ottimo esempio di come lo sviluppo e l'implementazione rapidi di nuove funzionalità possano migliorare l'esperienza di chi guida una Volvo ogni giorno”. La casa svedese ha già iniziato a distribuire quest’ultimo aggiornamento software e prevede di terminare l’upgrade di ogni XC40 Recharge entro la fine di ottobre. Naturalmente, la nuova C40 Recharge uscirà dalla catena di montaggio con il software di ultima generazione.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 22/10/2021