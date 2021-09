Novità auto

Arriva anche in Italia il SUV “compatto” della casa di Elon Musk, per ora solo in versione Long Range (che accede agli incentivi). Il video

In Italia, nel mese di agosto, Tesla Model 3 è stata la terza auto elettrica più venduta dopo Nuova Fiat 500 (qui nella sfida con Smart fortwo Cabrio) e Volkswagen Up!, prima di Renault Zoe e Volkswagen ID.3. E pensate che in Europa, a giugno, è stata la seconda auto più venduta. Non elettrica, ma in assoluto, dietro a un campione d’incassi come Volkswagen Golf. Un dato interessante, anche perché Model 3 è una berlina sportiva, un segmento che soffre l’avanzata inarrestabile dei SUV e dei crossover. Un’onda che cavalca anche la nuova Tesla Model Y (il cui arrivo è stato anticipato dai prototipi con le camuffature più divertenti degli ultimi anni), e che per questo motivo potrebbe essere destinata a un successo ancora maggiore.

Tesla Model Y: l'auto nello showroom milanese di Piazza Gae Aulenti

All’esterno il nuovo crossover di Palo Alto si presenta come una Model 3 iper-vitaminizzata, da cui riprende il frontale aggressivo e l’aerodinamica (il Cx è di solo 0,23). Riuscite le proporzioni, ancor più della berlina da cui deriva: la linea è linea filante ma muscolosa, con un arco del tetto molto pronunciato che termina sulla coda sportiva. Le maniglie sono a filo della carrozzeria e si aprono al contrario, come da tradizione Tesla. Una soluzione elegante, e che beneficia l’aerodinamica della vettura. Privi di cornice i finestrini, che regalano all’auto un feeling da sportiva.

DIMENSIONI Tesla Model Y è lunga 4,75 metri, larga 1,92 e alta 1,62 metri. Rispetto a Model 3 è più lunga e più larga di 6 cm, e ben 16 cm più alta. Quasi 17 i cm di altezza da terra, tre in più di Model 3. Le dimensioni sono più o meno le stesse di Mercedes EQC, ed è un po’ più grande di Audi Q4 e-tron e Volkswagen ID.4.

Tesla Model Y: visuale di 3/4 anteriore

DUE TONNELLATE Per quanto riguarda il peso, il confronto va necessariamente fatto sulla versione Dual Motor, l’unica al momento disponibile in Italia. La Model 3 con i due motori e trazione integrale pesa 1931 kg, mentre Model Y arriva a 2.003 kg. Cifre importanti, in entrambi i casi: frenata rigenerativa a parte, anche per Model Y i freni potrebbero essere uno degli elementi più critici nella guida su strada. Lo verificheremo nella nostra prova.

La prima cosa che colpisce salendo su Model Y è che, appunto, si sale in macchina, perché la seduta è molto rialzata, mentre su Model 3 ci si cala quasi nell’abitacolo, da buona sportiva. La seduta rialzata è indubbiamente più comoda, offre una visuale migliore della strada e trasmette maggior sicurezza al volante.

Tesla Model Y: visuale laterale

STILE INCONFONDIBILE Gli interni son quelli a cui ci ha abituato Tesla: non c’è nessun tasto fisico tranne l’hazard sul tetto e le due rotelle sul volante. Non si vedono neppure le bocchette dell’aria, nascoste alla vista. La plancia è liscia, minimal, con i rivestimenti che si possono scegliere negli optional, e il grande schermo centrale da 15” da cui si comanda tutto, ma proprio tutto: dai flussi d’aria del climatizzatore alle modalità e agli aiuti di guida, dai contenuti multimediali alla regolazione del volante e degli specchietti.

Tesla Model Y: la doppia piastra di ricarica wireless per il telefono

DOPPIA RICARICA Il tunnel centrale è molto grande, e come su Model 3 ci sono due capienti vani portaoggetti, uno davanti ai portabottiglie e uno sotto il bracciolo: fanno scena, ma non sono il massimo della praticità. Ottima invece la doppia piastra di ricarica del telefono: facile da raggiungere, e ottima se non si viaggia da soli.

ABITABILITÀ Davanti guidatore e passeggero stanno davvero comodi, come sulla berlina. Val la pena sottolineare il netto guadagno di spazio per i posti dietro, sia per le gambe che per la testa (ma il quinto posto rimane sempre un po’ sacrificato). Particolare non presente nella berlina: gli schienali sono regolabili in altezza, per privilegiare la comodità di chi sta seduto dietro oppure lo spazio per i bagagli.

Tesla Model Y: i comodi posti dietro

LA APP Come le altre auto californiane, anche Model Y può sfruttare al massimo le potenzialità dello smartphone. Tramite la app ufficiale il proprio device diventa una chiave virtuale, è possibile aprire i bagagliai, pre-climatizzare l’auto, verificare lo stato della carica, memorizzare la posizione del veicolo e attivare la funzione Summon.

Tesla Model Y: visuale di 3/4 posteriore

Oltre che a far guadagnare un po’ di agio ai passeggeri che siedono dietro, i centimetri in più di Tesla Model Y vanno anche ad aumentare la capacità del bagagliaio, sempre ad apertura elettrica, e con un pratico portellone. Non abbiamo dati ufficiali della capacità con gli schienali posteriori in posizione d’uso, ma lo spazio è davvero generoso, in linea con le concorrenti. Con gli schienali abbassati, la capacità ufficiale dichiarata è di ben 1.869 litri. A questi si aggiungono i litri extra del “frunk”, il bagagliaio sotto il cofano anteriore, più capiente di quello di Model 3, e due ulteriori pozzetti nel bagagliaio posteriore: uno molto profondo, da usare tipicamente per i cavi di ricarica, e uno più piccolo a ridosso dei sedili.

Tesla Model Y: visuale di 3/4 anteriore

Model Y è disponibile al momento solo nella versione Long Range con due motori, uno davanti e uno dietro (che permettono di ottenere la trazione integrale) e 441 cavalli complessivi. La capacità della batteria non è dichiarata, ma dovrebbe oscillare tra i 75 e gli 80 kWh, con un’autonomia di 507 km nel ciclo WLTP. La velocità massima è di 217 km/h, mentre lo zero-cento è coperto in 5 secondi. Il prossimo anno arriverà anche la Model Y Performance, con 480 km di autonomia, 241 km/h di velocità massima e solo 3,7 secondi per lo scatto da 0 a 100.

Tesla Model Y: l'abitacolo

RICARICA Come Model 3, la ricarica in corrente alternata è supportata fino a 11 kW, mentre in corrente continua fino a 150 kW (sulle colonnine pubbliche). Con i nuovi supercharger V3, che Tesla sta poco alla volta portando anche in Italia, si potranno raggiungere potenze di ricarica fino a 250 kW.

Tesla Model Y attacca il listino nell’unica versione attualmente disponibile, la Long Range AWD, a 60.990 euro. Un prezzo pensato perché l’auto possa beneficiare degli incentivi statali per le auto elettriche, che viene concesso solo per i modelli che costano al massimo 50.000 euro più IVA, ossia 61.000 euro. E Tesla Model Y costa esattamente 10 euro meno. Parliamo solo del modello base, però, con la carrozzeria bianco metallizzato, i cerchi da 19” e gli interni scuri. Qualunque extra fa saltare gli incentivi.

Tesla Model Y: lo schermo centrale da 15

TUTTO DI SERIE Colori a parte, Tesla Model Y arriva già praticamente full-optional: cerchi da 19”, tetto panoramico in vetro, e anche la guida assistita di livello 2 (che funziona in maniera impeccabile). Su richiesta c’è il colore della carrozzeria, che può essere nera, grigia, rossa o blu, ruote da 20”, interni in pelle bianca e finiture diverse per l’abitacolo. L’autopilot avanzato costa 3.800 euro, e aggiunge il cambio semi automatico di corsia in autostrada e la funzionalità Summon per “richiamare” l’auto parcheggiata.

Se siete curiosi di vedere com’è fatta, in video e non semplicemente osservando qualche foto, cliccate sul tasto “Play” nell’immagine accanto al titolo, e gustatevi il nostro primo contatto con Tesla Model Y. Buona visione, e fateci sapere cosa ne pensate!

