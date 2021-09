In occasione della Settimana della moda di Milano la casa svedese dice addio alle pelli di origine animale per tutti i suoi prossimi modelli

Sempre più aziende (e non solo del settore auto) sono impegnate in azioni volte a diminuire l’impatto ambientale della loro produzione, compreso l’addio alle pelli animali per la realizzazione di prodotti di lusso. L’ultima - in ordine di tempo - a unirsi al cosiddetto movimento “leather free” è Volvo, che in occasione della settimana della moda di Milano ha presentato una capsule collection realizzata da Gilberto Calzolari, stilista impegnato nella realizzazione di capi sostenibili.

Volvo C40 Recharge, gli interni realizzati in materiali sostenibili

È QUELLO CHE VUOLE IL CONSUMATORE Una scelta dettata (anche) da esigenze di mercato: stando a uno studio commissionato dalla stessa casa svedese in collaborazione con The Future Laboratory (qui il PDF - in inglese), le politiche ambientali di un marchio sono un elemento di valutazione cruciale per due terzi dei consumatori di prodotti di lusso, che vorrebbero anche un’etichetta sulla CO2 consumata per la loro realizzazione.

Volvo C40 Recharge, per gli interni solo materiali sostenibili

SOLO BEV La collezione presentata a Milano ruota attorno al SUV coupé compatto C40 Recharge, naturalmente elettrico. A cominciare da questo, tutti i prossimi modelli a zero emissioni della casa svedese saranno completamente leather-free. Un obiettivo non troppo lontano nel tempo, dal momento che Volvo punta a diventare produttore di sole auto elettriche entro il 2030.

Volvo C40 Recharge, tutti gli interni sono prodotti con materiali sostenibili

ECONOMIA CIRCOLARE L’altro, ambizioso obiettivo di Volvo è diventare un’azienda completamente circolare entro il 2040, ossia produrre senza più consumare materie prime. Entro il 2025 la casa conta di avere il 25% di materiali riciclati all’interno delle proprie auto, e assicurarsi che tutti i suoi fornitori utilizzino energia rinnovabile al 100%. Obiettivi che non potrebbero mai essere raggiunti con l’utilizzo di pellami per i rivestimenti degli abitacoli: ormai lo sappiamo, gli allevamenti intensivi hanno un impatto negativo sull’ambiente, e secondo gli ultimi studi sono responsabili del 14% delle emissioni di gas serra dovute all’attività umana.

Volvo C40 Recharge, il tessuto Nordico realizzato con bottiglie riciclate e tappi di sughero

LE ALTERNATIVE In alternativa alla pelle Volvo utilizzerà materiali di alta qualità e sostenibili, come il Nordico: realizzato da bottiglie in PET riciclate, materiali di origine biologica provenienti dalle foreste della Svezia e della Finlandia, e tappi di sughero recuperati dai produttori di vino. Calerà nel tempo anche l’utilizzo della lana, che verrà ottenuta solo da fornitori che non sfruttano gli animali.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 24/09/2021