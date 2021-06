PIETRA ANGOLARE Un manifesto di design, tecnologia, progettazione a tutto campo. Perche per Volvo, l'elettrificazione è qualcosa di più di un semplice cambiamento nei sistemi propulsivi. Volvo Concept Recharge come antipasto della prossima generazione di Volvo 100% elettriche, 100% nuove. Sfoglia la fotogallery e guarda le due videoclip. Che te ne pare? Il dibattito è aperto.

LESS IS MORE Fedele alla tradizione del design scandinavo, Volvo Concept Recharge il prototipo di un crossover che si ispira al mantra ''meno, ma meglio''. Eliminando la complessità del motore a combustione interna, i progettisti sono stati in grado di sviluppare le proporzioni dell'auto in modo da aumentare lo spazio interno, migliorando al contempo l'efficienza aerodinamica.

LARGO AL FULL ELECTRIC Mentre inoltre la prima generazione di Volvo elettriche condivide con i modelli endotermici il pavimento (il che impone un equilibrio nelle proporzioni e nell'uso dello spazio, affinché sia possibile ospitare sia il pacco batterie, sia l'unità a combustione interna), la generazione futura – in particolare, il primo SUV 100% elettrico - poggerà su un pavimento piatto. Eliminando il motore e sostituendolo con un pacco batterie completo posto sotto il pavimento, i progettisti hanno aumentato il passo e le dimensioni delle ruote dell'auto. Ne risultano sbalzi più corti, e molto più spazio all’interno, oltre a una grande area di stivaggio tra i sedili anteriori.

GLI ESTERNI Architettura a parte, Concept Recharge introduce anche un nuovo linguaggio stilistico. La griglia tradizionale è stata sostituita da una struttura ''a scudo'', affiancata a una nuova interpretazione del profilo dei fari a martello di Thor. Questi includono la nuovissima soluzione grafica realizzata con tecnologia HD che di notte si schiude per rivelare i gruppi ottici principali. Dal canto loro, i distintivi fari posteriori verticali richiamano il forte retaggio stilistico del marchio, ma sono stati re-immaginati come ali che si spiegano e si estendono alle velocità di crociera più elevate per migliorare ulteriormente l'aerodinamica complessiva.

L'ABITACOLO All'interno, un grande schermo touch verticale da 15 pollici costituisce il fulcro di una nuova e migliorata esperienza di utilizzo del sistema di infotainment di nuova generazione e connesso in rete sviluppato dalla Casa stessa. ''All'interno del Concept Recharge abbiamo ricreato l'atmosfera tipica di un soggiorno scandinavo'', spiega il chief designer Robin Page. ''Gli interni integrano la nostra più recente tecnologia relativa all'esperienza di utilizzo con materiali splendidi, sostenibili e naturali. Al pari di un'opera d'arte, ogni elemento degli interni è un pezzo unico e potrebbe benissimo svolgere il ruolo di un complemento d'arredo in una stanza. Usiamo le tecnologie più recenti, ma queste non sono fini a se stesse. Ci concentriamo sempre sui benefici che le tecnologie possono apportare''.

SAFETY CAR Infine, Concept Recharge come espressione anche delle ambizioni Volvo in materia di sicurezza. Un sensore LiDAR, realizzato dalla società tecnologica Luminar ed elemento fondamentale nel piano di Volvo Cars per l'imminente tecnologia di guida autonoma sicura, è collocato in posizione ottimale sul tetto per rilevare i dati sull'ambiente esterno all'auto. ''Con Concept Recharge - afferma Page - continuiamo ad attingere alle profonde radici del DNA stilistico di Volvo, ma proponendone un'interpretazione fresca e moderna, che accompagni la nostra transizione verso un futuro completamente elettrico''.