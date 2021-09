Anticipazioni

Il dado è tratto, la Losanga preme sull'interruttore dell'elettrificazione in ogni sua declinazione, con una preferenza per l'elettrico al 100%. Sul lungo periodo, ma anche a breve termine: vedi Mégane E-Tech Electric, al debutto in veste definitiva già a partire dal 2022. Mégane oggetto di doppia trasformazione: da termica ad EV, ma anche da hatchback a crossover. E a proposito di crossover: c'è da assegnare una destinazione anche a Kadjar. Che benché sia fratello gemello di Nissan Qashqai, a differenza della giapponese salterà lo step della tecnologia ibrida. Per prendere posto direttamente nella gamma full electric. Questo, almeno il suo destino più probabile.

UNA POLTRONA PER DUE Come rivelato ad AutoExpress dal vicepresidente del reparto ingegneria Renault Gilles Le Borgne, al Salone di Parigi 2022 il marchio mostrerà un SUV elettrico nuovo di zecca di dimensioni superiori a Megane E-Tech Electric, ma inferiori a Nissan Ariya, modelli coi quali condividerà la piattaforma modulare CMF-EV. Con Arkana che si sta imponendo con prepotenza sul mercato dei crossover ibridi di medie dimensioni, tutto lascia immaginare come il nuovo membro della famiglia Renault a guida alta occuperà proprio la casella che oggi abita Kadjar.

Renault Megane E-Tech Electric: ispirazione anche per nuova Kadjar?

VEDI ANCHE

UGUALE MA DIVERSA Renault Kadjar è lungo 4.489 mm, con un passo di 2.646 mm: il suo sostituto full electric sfoggerà misure simili, le differenze consisteranno semmai in un maggiore interasse e sbalzi inferiori. Spingendo le ruote verso gli estremi, si guadagna spazio per l'imballaggio di motore e soprattutto batterie, la cui capacità dovrebbe declinarsi nelle taglie da 60 kWh e 87 kWh, per un'autonomia massima di circa 500 km. Grazie al pianale elettrico, anche maggiore spazio per i bagagli: dagli odierni 472 litri, il volume oltrepasserà di slancio quota 500 litri.

ANCHE ALPINE Un motore da 215 CV montato anteriormente alimenterà probabilmente la versione con batteria da 60 kWh, mentre un'unità da 239 CV pare sia la soluzione individuata per azionare le ruote anteriori sul modello da 87 kWh. Tuttavia - sempre citando Le Borgne - a differenza di Ariya il nuovo SUV elettrico Renault non esisterà in edizione dual motor a trazione integrale. Configurazione che invece sarà riservata a una possibile versione a marchio Alpine.

Megane Electric, gli interni

FUORI E DENTRO Quasi certamente, l'erede di Kadjar seguirà l'ultima evoluzione del design Renault, col nuovo logo 2D al frontale a dividere sottili fari a LED, maniglie porte a filo per ridurre la resistenza aerodinamica, ruote di grande diametro, gruppi ottici posteriori a tutta larghezza. Degli interni, si sa solo che il nuovo e-SUV francese sarà provvisto di nuovo sistema di infotainment OpenR basato su piattaforma Android Automotive: quadro strumenti digitale da 12,3 pollici, display touchscreen da 12 pollici ad orientamento verticale con aggiornamenti software over-the-air.

ALL'ANAGRAFE Infine, il nome. Sull'argomento Le Borgne resta più sibillino, ma lascia intendere che dal portellone la scritta Kadjar verrà sostituita. ''O l'auto è stata un successo, e la generazione successiva può conservare il nome, oppure - dice il manager - l'auto appartiene a una saga. Clio è una saga. Mégane è una saga. Espace è una saga''. Kadjar, una saga non la è. Kadjar un'auto di successo? Meglio prepararsi a un nome nuovo.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 24/09/2021