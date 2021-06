NONTISCORDARDIMÈ Distratto dai progressi in chiave hybrid di Captur, preso inoltre dall'ingresso in scena di una certa Arkana, il pubblico trascura oggi il SUV compatto che negli anni scorsi tante gioie ha regalato alla Régie, oltre che ai suoi proprietari. Nel 2021 Renault Kadjar non figura nemmeno nella top 50 dei modelli più venduti sul mercato Italia, la riscossa tuttavia potrebbe non tardare. Lanciato nel 2015 e sottoposto a restyling nel 2018, Kadjar sta preparando in gran segreto il suo ritorno. Sottoforma (ma davvero?) di hybrid SUV. Ma con caratteristiche soltanto sue. Almeno, così pare.

UPSIZING Atteso per la primavera del 2022, Renault Kadjar di seconda generazione adotterà - come la sua antenata - il medesimo pianale di Qashqai. E come il suo più celebre cugino asiatico, crescerà leggermente nelle dimensioni, raggiungendo i 4 metri e 43 circa di lunghezza. La ricostruzione grafica di Jean Francois Hubert / SB-Medien pubblicata dal magazine norvegese BilNorge aiuta a immaginare anche quali modifiche estetiche il passaggio alla nuova piattaforma Renault-Nissan-Mitsubishi dovrebbe portare con sé. L'aspetto più interessante è in ogni caso quello relativo all'elettrificazione. Si sa, i francesi non amano farsi influenzare troppo...

NOUVELLE HYBRIDE? ...e agiscono di testa propria. Nuova Kadjar (che con ogni probabilità abbandona il diesel) non sfrutterà le motorizzazioni ibride di nuova Qashqai, bensì - stando alle indiscrezioni della rivista francese L'Argus - sperimenterà due nuove soluzioni ibride E-Tech nemmeno basate sull'odierno 4 cilindri da 1,3 litri, bensì su un 3 cilindri turbo benzina da 1,2 litri. La configurazione di partenza dovrebbe rispecchiare le caratteristiche del full hybrid alla E-Tech maniera e sviluppare circa 200 cv, una seconda versione replicherà invece lo schema plug-in hybrid bimotore (280 cv?), quindi a trazione integrale elettrica. Solo anticipazioni di corridoio, ma aspettiamoci presto o tardi rivelazioni anche da fonti ufficiali. Una cosa è certa, l'arrivo di Arkana non interferisce coi Kadjar-progetti.