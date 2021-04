LA GAMMA SI COMPLETA Arriva anche in Italia l’allestimento sportivo R.S. Line del SUV compatto Renault Captur, uno dei modelli di maggior successo della Régie (abbiamo provato la versione plug-in). A questo si accompagna il motore full hybrid E-Tech da 145 CV (già disponibile su Clio), che rende Captur l’auto con la maggior varietà di motorizzazioni attualmente nella gamma Renault. Entrambe le novità sono già ordinabili presso le concessionarie italiane.

ANCHE CON I LEGO Messa a punto con la collaborazione del team Renault F1 (e con un piccolo aiuto arrivato dai mattoncini LEGO), la tecnologia ibrida E-Tech prevede due motori elettrici, una batteria di trazione e una trasmissione indipendente, e permette di guidare in città sfruttando la corrente fino all’80% delle percorrenze, con un risparmio stimato fino al 40% di carburante. La casa dichiara un consumo medio di 5,4 litri di benzina ogni 100 km, e 120 g/km di CO2 emessi (valori nel ciclo WLTP).

MOTORI PER TUTTI L’attuale gamma di motorizzazioni prevede quindi il 1.0 benzina TCe da 91 CV, la variante bi-fuel benzina/GPL da 100 CV, il 1.3 benzina da 140 CV, la full hybrid E-Tech da 145 CV, e la plug-in hybrid da 159 CV. Il nuovo motore è disponibile per tutti gli allestimenti, a cui aggiungono:

Frenata rigenerativa e recupero energetico

e recupero energetico Grafica specifica nel cruscotto per il consumo di energia

nel cruscotto per il consumo di energia Pulsante “EV” per passare alla modalità elettrica

per passare alla modalità elettrica Badge specifici su portellone del bagagliaio, montante B e leva del cambio

A partire dall’allestimento Zen è inoltre previsto il cruscotto digitale da 7” personalizzabile, il climatizzatore automatico, sensore di pioggia e di luminosità.

LISTINO PREZZI Renault Captur E-Tech Hybrid 145 CV

Allestimento Hybrid E-TECH 145 Zen € 25.750,00 Business € 27.650,00 Intens € 27.300,00 R.S. Line € 28.700,00 Initiale Paris € 31.300,00

ALLESTIMENTO SPORTIVO Come già anticipato qualche mese fa, la versione - almeno esteticamente - più aggressiva di Captur, si caratterizza per un paraurti anteriore specifico, con tanto di “lama” ispirata alla Formula 1, griglia a nido d’ape e diffusore posteriore in colore grigio. Cristalli e lunotto posteriore sono oscurati, lo scarico - doppio - è cromato, e i cerchi in lega sono da 18” nel design Le Castellet. Il badge R.S. Line è ben visibile sul portellone.

FINITURE RACING All’interno i sedili e i rivestimenti hanno cuciture a contrasto di colore rosso, il volante è in pelle traforata con cuciture rosse e grigie, i battitacchi in alluminio. Il rosso compare anche sulle bocchette dell’aria e sulla plancia, che ha una finitura stile fibra di carbonio. Di serie, sensori di parcheggio davanti e dietro, retrocamera e retrovisore interno elettro-fotocromatico.

LISTINO PREZZI Renault Captur R.S. Line