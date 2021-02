NUOVO LOOK Per i crossover compatti è l'ora di mostrare i muscoli e se da un lato Ford lancia una Puma RS da 200 CV (qui la prova), Renault punta per ora sulla caratterizzazione estetica dell'allestimento R.S. Line, che si prepara a debuttare su Renault Captur. A distinguerlo, un paraurti frontale con quello che Renault definisce una ''lama F1'' sotto a una calandra a nido d'ape, un (finto) diffusore posteriore grigio, vetri e lunotto oscurati, doppi scarichi cromati e cerchi in lega Le Castellet da 18 pollici. Oltre badge dedicati sui fianchetti e sul portellone del bagagliaio.

GLI INTERNI La stessa firma R.S. Line si ritrova negli interni, sugli specifici rivestimenti con tocchi di colore rosso e sul volante in pelle traforata con cuciture a contrasto. I sottoporta in alluminio mostrano la firma Renault Sport e la plancia presenta finiture a effetto carbonio, oltre a una linea rossa a sottolineare le prese d'aria. Quadro strumenti digitale da 10 pollici, sensori di parcheggio anteriori e posteriori con telecamera di retromarcia, il caricatore wireless per lo smartphone e lo specchietto interno elettrocromatico sono di serie.

MOTORI E PREZZI In attesa che Renault Italia comunichi eventuali variazioni di prezzo sulla gamma per il Belpaese, la Régie annuncia le versioni e i prezzi di Captur R.S. Line per il mercato europeo. Tre le proposte. Si parte da Renault Captur R.S. Line TCe 140 FAP, con il motore a benzina turbo a 4 cilindri da 1,3 litri, capace di erogare 140 CV e 240 Nm già a 1.600 giri: offerto sia con cambio manuale a 28.400 euro sia con l'automatico EDC a doppia frizione e 7 rapporti (30.350 euro). Al top della gamma c'è Renault Captur E-Tech Plug-in Hybrid (qui la nostra prova), che per 37.050 euro mette sul piatto il 4 cilindri da 1,6 litri elettrificato con 160 CV complessivi e 50 km di autonomia nella guida ''alla spina''.