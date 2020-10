IBRIDO PER TUTTI Renault Captur si clona ora anche nelle nuove motorizzazioni full hybrid (Captur E-Tech Hybrid) e mild hybrid (Captur 1.3 TCe). Insieme alla preesistente Capture E-Tech Plug-In Hybrid - qui la nostra prova -, l’offerta ibrida del SUV compatto è ora al completo. Scopriamo in cosa differiscono le nuove versioni.

FULL HYBRID In termini pratici, la nuova motorizzazione full hybrid (Captur E-Tech Hybrid) è la classica soluzione di mezzo tra la normale propulsione benzina/diesel e l'ibrida plug-in (quella, per intenderci, che si connette alla presa di corrente per ricaricare le batterie). Lo schema elettro-meccanico della variante E-Tech Hybrid ricalca per filo e per segno quello già impiegato da Clio E-Tech Hybrid (qui il test drive in video): motore benzina da 1,6 litri più motore elettrico alimentato da batteria al litio dalla capacità di 1,2 kWh, potenza complessiva di 140 CV. In fase di utilizzo, il conducente potrà approfittare, a fianco del motore tradizionale, del supporto elettrico, registrando consumi ridotti e soprattutto senza aver bisogno di ricaricare. Senza contare che in città la marcia puramente elettrica raggiunge valori di diversi chilometri.

MILD HYBRID Come accennato, anche Renault Captur 1.3 TCe (potenza di 140 CV o 160 CV) riceve dunque a sua volta il trattamento ibrido, in questo caso però molto più soft (mild hybrid). Al 4 cilindri turbo benzina da 1,3 litri viene cioè affiancata una rete di bordo da 12V, proprio come accade anche al SUV coupé Arkana, prossimo al debutto.

ANCHE SPORTIVO Nuovo Renault Captur è ora proposto anche in versione R.S. Line, con badge specifici, paraurti anteriori e posteriori ridisegnati ed esclusivi cerchi in lega. Nell’abitacolo dispone di cielo nero, sedili esclusivi, volante arricchito da cuciture rosse, decorazioni carbon look e pedaliera in alluminio.

DATA USCITA Come la parente Mégane E-Tech Plug-In Hybrid, anche Captur E-Tech Hybrid sarà commercializzato in Europa nel primo semestre del 2021.