DIESEL BYE BYE Dopo Volvo, anche Renault si aggiunge all’elenco dei produttori che in Gran Bretagna hanno deciso di escludere progressivamente i motori diesel dalla propria offerta. E se per la Casa svedese la questione interessava solo ed esclusivamente il SUV compatto XC40 (offerto dallo scorso agosto solo in versione benzina), per la Losanga invece lo stop al gasolio coinvolgerà entro fine 2020 due modelli estremamente popolari come Clio e Captur. Il crossover e l’utilitaria francese andranno a fare compagnia a Kadjar, quest’ultimo disponibile già da tempo solo con motore benzina, mentre Mégane continuerà a essere venduta anche con alimentazione a gasolio.

GUERRA AL GASOLIO Ciò significa che la berlina e la station wagon della famiglia Mégane saranno gli unici modelli diesel Renault per i clienti del Regno Unito. Il motore stesso è stato appositamente modificato per soddisfare le sempre più stringenti normative Euro 6d e RDE2 su emissioni di particolato e NOx. La conferma arriva direttamente dalle pagine del magazine britannico Autocar, che riporta le parole di un portavoce del Gruppo. La scelta di Renault è comunque in linea con quelle di molti altri Costruttori, che negli ultimi anni hanno allontanato progressivamente varianti Diesel dai listini europei. Gamma italiana destinata a un trattamento analogo? Se così fosse, non sarà comunque a breve.

FORTI DISTORSIONI Proprio la scorsa settimana, Ford ha annunciato che sempre in UK avrebbe detto stop al diesel sulla Fiesta, mentre la giapponese Mazda 6 a breve passerà alla sola alimentazione a benzina. Queste decisioni si riflettono inevitabilmente in forti distorsioni nella struttura delle vendite, con il gasolio che proprio quest’anno nel Regno Unito ha raggiunto una quota di mercato inferiore al 17%. Una spinta non indifferente in questo senso arriva infine dai Governi. Si prenda il caso dell’esecutivo dello stesso Boris Johnson: Londra sarebbe infatti pronta ad anticipare la messa al bando di tutti i propulsori a combustione interna (ibridi compresi) entro il 2030. Una mossa che al momento suona precipitosa. Al momento...