PLUG-IN HYBRID: FATTO Da ultra popolare SUV benzina e diesel (e GPL), Renault Captur nuova generazione compe il grande passo. Saltando lo step del full hybrid, la best seller della Régie spunta da principio la casella plug-in hybrid, trasformando il proprio nome in Renault Captur E-Tech Plug-in. Ed è un plug-in tutt'altro che banale. Basti dire che la tecnica è mutuata dalle monoposto di F1. Guarda la nostra video prova.

BYE BYE FRIZIONE Un motore 1.6 benzina da 91 cv, accoppiato non a uno, bensì a due motori elettrici, di cui il primo con funzione di trazione vera e propria (E-Motor), l'altro nelle vesti di starter ad alta tensione, o High-voltage Starter Generator (HSG). Potenza cosiddetta di sistema di 160 cv, piacere di guida tutto particolare, e soprattutto molto electric friendly. Anche per merito di una speciale trasmissione che fa a meno della frizione... Come si presenta, come funziona, quanto costa, infine come va su strada: tutto, ma proprio tutto, su Captur Plug-in, nel nostro video test drive.