HYBRID CHOICE Si intensifica il rapporto tra Renault Arkana e la filosofia di elettrificazione, benché sempre in chiave soft. Come da agenda, alla versione 1.3 TCe 140 si aggiungono a giugno 2021 altre due proposte della stessa pasta, ovvero Arkana 1.3 TCe 160 e soprattutto Arkana E-Tech 145, l'una nei panni del turbo benzina mild hybrid 12 Volt (o micro-ibrido, come ribattezzato da Renault), l'altra del 1.6 benzina aspirato con tecnologia full hybrid. Per il momento, la gamma del nuovo SUV coupé francese (qui la nostra prova video) è al completo. In attesa di una eventuale variante ibrida plug-in, non confermata.

IN CIFRE Renault Arkana E-Tech 145 rispecchia in sostanza l'architettura di Clio e Captur E-Tech, avvalendosi cioè di un 4 cilindri di 1,6 litri da 91 cv associato a due motori elettrici (trasmissione automatica a variazione continua Multi-Mode) per una potenza complessiva di 143 cv e un'autonomia in modalità emissioni zero calcolata in 3 km grazie alle proprietà energetiche della batteria al litio da 1,2 kWh di capacità e 230 Volt di tensione (guarda il mini-video in gallery). Ma come nel caso delle sue colleghe di tecnologia, Arkana E-Tech - se usata col piede di velluto - in un contesto cittadino può marciare in elettrico per una quota dell'80% della distanza. Consumo medio calcolato in 4,8 l/100 km, emissioni CO2 di 108 g/km. Dal canto suo, Arkana 1.3 TCe 160 aggiunge 20 cv e 20 Nm di coppia alla variante TCe 140 e calmiera i consumi a 5,7 l/100 km (emissioni CO2: 130 g/km), l'8% in meno rispetto all'equivalente 4 cilindri da 1,3 litri sprovvisto di rete da 12V.

QUALE FA PER ME Preferire Arkana mild hybrid o Arkana full hybrid è una scelta individuale che dipende dall'utilizzo (Arkana E-Tech più orientata all'uso urbano, grazie alle sue proprietà di full electric ''on demand'') e dall'intenzione di spesa iniziale (la micro ibrida costa di meno e funziona in modo più convenzionale): prezzi rispettivamente a partire da 30.350 euro (TCe 140 Intense) e da 31.850 euro (E-Tech 145 Intense), in allestimento R.S. Line la cifra cresce rispettivamente a 33.150 euro e 34.650 euro.