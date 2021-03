HYBRID SUV COUPÈ Sboccia la primavera e rifiorisce il desiderio di farcire il box con un nuovo crossover, meglio ancora se non ingombrante, meglio ancora se dal gusto SUV coupé. Come anticipato alcuni mesi fa, Renault Arkana (qui la nostra anteprima) è pronta per sbarcare anche in Europa Occidentale, Italia inclusa. I preordini aprono con buona approssimazione a fine marzo 2021. Sarà un debutto per gradi, un debutto a elettrificazione progressiva. Benauguranti i risultati dei test Euro NCAP: 5 stelle, il massimo dei voti. Nel frattempo, sfoglia la gallery, la più completa sin qui disponibile: esterni, interni, dettagli ed infotainment.

IBRIDO SOFT Prima versione ad entrare in commercio è Renault Arkana 1.3 TCe 140, vale a dire la motorizzazione 4 cilindri 1.3 turbo benzina 140 cv con tecnologia mild hybrid 12 Volt. Trattasi in sostanza della medesima unità che già equipaggia anche la più piccina Captur - che di Arkana, 4 metri e 57 di C-SUV in piena regola, è comunque parente stretta, essendo la piattaforma modulare CMF-B comune ad entrambe -, con l'aggiunta dell'ingrediente dell'ibrido soft, una rete a 12V che non porta potenza supplementare, ma che migliora di qualche decimale l'efficienza in termini di consumi. E che soprattutto (in Italia) agli occhi della legge trasforma l'auto in un'ibrida in tutto e per tutto. Coi benefici fiscali e circolatori che l'omologazione comporta. Come cambio, l'automatico doppia frizione EDC a 7 rapporti.

IBRIDO STRONG Ad ottobre 2021, Arkana 1.3 TCe mild hybrid sarà declinata anche nello step da 160 cv, prima tuttavia farà il suo esordio Arkana E-Tech Hybrid, attesa per giugno 2021. Ancora una volta, musa ispiratrice è cugina Captur (e in questo caso, pure Clio): sotto il cofano, il 4 cilindri 1.6 benzina aspirato da 94 cv viene associato a un motore elettrico da 36 kW e ad un alternatore da 15 kW, dando così vita ad uno schema full hybrid da 143 cv di potenza complessiva. Trasmissione automatica multi-mode a variazione continua, trazione anteriore. Non è chiaro se si aggiungerà anche un'edizione ibrida plug-in (Arkana E-Tech Plug-in?), l'unica certezza è l'esclusione dall'offerta di una motorizzazione diesel (così funziona al giorno d'oggi).

PREZZI In attesa dei listini ufficiali, e incrociando i dati di modelli come la stessa Captur oltre che di Kadjar (che per dimensioni esterne è ancor più simile), Arkana 1.3 TCe 140 dovrebbe partire da circa 28.000 euro. Eventuali incentivi esclusi, ca va sans dire.