Con EasyPark e Renault Megane E-Tech Electric il parcheggio è un gioco da ragazzi

PARCHEGGIO FACILE CON EASY PARK E RENAULT Da oggi a bordo della Renault Megane E-Tech Electric sarà semplicissimo gestire e pagare il parcheggio con una modalità nuova e comoda. Infatti, la compagnia di Mobile Parking EasyPark e il costruttore francese hanno siglato un accordo che prevede l’integrazione dell’app EasyPark nel sistema infotainment del crossover elettrico. In questo modo gli automobilisti potranno utilizzare l'applicazione direttamente dal touchscreen dell'auto e disporre di diverse nuove funzioni, migliorando ulteriormente l'esperienza del parcheggio. Tra queste, spicca la funzionalità “Autostop”, che consente di terminare automaticamente il periodo di sosta quando l'auto si allontana dal parcheggio. Queste le parole di Cameron Clayton, CEO di EasyPark Group: “Insieme a Renault diamo vita a soluzioni innovative per un'esperienza di parcheggio completamente digitale. Integrando la nostra pluripremiata app nei sistemi di infotainment della vettura, rendiamo il parcheggio e la mobilità più facili e smart. L’ipotesi di un'auto in grado di iniziare e interrompere automaticamente le sessioni di parcheggio ora è più vicina che mai”.

Accordo EasyPark-Renault: sarà più facile parcheggiare con la Megane E-Tech ElectricIN FUTURO A BORDO DI ALTRE RENAULT Il sistema infotelematico “OpenR Link” di Renault si basa su Android Automotive. Grazie all’app, il conducente può gestire la sosta dal display della vettura, senza dover utilizzare nessun dispositivo fisico o smartphone. L’integrazione dell’app nell’auto apre ulteriori scenari a cui guardare in futuro e che miglioreranno ancor di più il piacere di vivere a bordo della nuova elettrica francese. EasyPark vanta già collaborazioni con altri costruttori come Volvo, Polestar e Mercedes. Da sottolineare che l'app è disponibile su Google Play Store anche per tutti i veicoli supportati dal sistema operativo OpenR Link.

Pubblicato da Alessandro Perelli, 19/05/2022