Autore:

Simone Dellisanti

TAAACCCC!!!!!!! Dimenticate gli odiosi parcometri di Milano: difficili da trovare, lontani e allergici alle banconote. Da oggi pagare il parcheggio a Milano è molto più semplice, vi basta un SMS e un numero di telefono. Non perdiamo tempo che 'bisogna fatturare' e andiamo a leggere subito come funziona.

COME FUNZIONA Una volta trovato il vostro posticino contornato dalle strisce blu, vi basterà impugnare saldamente il vostro smartphone e inviare un SMS al numero 48444 indicando nel testo del messaggio il codice dell’area di sosta e la targa, separati da un punto (es: 0227.AN914VV). Fatto? Tac! Una volta inviato il tutto vi arriverà un SMS di conferma dell’avvenuto pagamento del parcheggio, della durata di un ora. E visto che a Milano, la città col coeur in man, non si lascia nulla al caso, 10 minuti prima della scadenza del parking, l’utente riceverà un SMS come promemoria.

OPERATORI TELEFONICI Per il momento gli operatori telefonici che permettono questa tipologia di pagamento sono ufficialmente TIM, Vodafone, Wind e Tre, per gli operatori virtuali come Iliad e Ho, non è garantito il servizio.