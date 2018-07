Autore:

Lorenzo Centenari

RISCHIO CODE Quando una nuova legge è in grado di influenzare il mercato, ma di influenzarlo in maniera pesante. Quasi al punto da paralizzarlo. Il collo di bottiglia delle omologazioni WLTP è più stretto di quanto si pensasse. Tanto che Volkswagen non ha altra scelta che mettere in standby interi lotti produttivi, in attesa che ricevano il sigillo di approvazione. Come? Parcheggiando da qualche parte i modelli nuovi non conformi. Dove? Questo è il problema.

IN ESILIO I parcheggi delle fabbriche e dei centri prova non bastano più, per stoccare tutte quelle Golf, Polo, Tiguan e via dicendo non ancora certificate secondo i canoni WLTP (Worldwide harmonized Light vehicles Test Procedure) Volkswagen è ora costretta ad affittare superfici esterne al perimetro aziendale. Secondo alcune stime, i nuovi esemplari in coda per i test sarebbero nient'altro che 250.000.

INCUBO WLTP I nuovi cicli di omologazione, per Volkswagen ma non solo, sono una grana in piena regola. Al rientro dalle vacanze estive e per tutto il mese di settembre, la fabbrica di Wolfsburg dovrà subire un periodo di chiusura, necessario per concentrare le risorse sulle sessioni di test, e permettere così alla intera gamma di rispettare le norme WLTP. Da settembre, quindi, in vendita solo i modelli che già rispettano le regole. Tutti gli altri, fermi ai box.

RITARDATARIE Per Volkswagen, per Golf in modo particolare, si profila una stagione di passione. Probabile che si verificheranno ritardi nelle consegne di determinate motorizzazioni o allestimenti, e forse non solo limitate alla popolare best seller, al Suv Tiguan e alla monovolume Touran, i prodotti cioè che nascono a Wolfsburg. Prima di svuotare i parcheggi presi in affitto, servirà tempo.