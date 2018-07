Autore:

Giulia Fermani

ESERCITO A EMISSIONI ZERO Una flotta interamente composta di veicoli elettrici si appresta a diventare l'esercito green al servizio del car sharing a zero emissioni di Volkswagen. L’avvio in Germania è programmato per il 2019, mentre per il lancio internazionale del car sharing elettrico di Volkswagen bisognerà aspettare il 2020. Tra i servizi di mobilità a richiesta offerti dalla piattaforma Volkswagen We ci sono anche soluzioni di micromobilità, con i prototipi I.D. Cityskater e I.D. Streetmate e altri servizi come ad esempio le app per il parcheggio.