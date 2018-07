Autore:

Luca Cereda

POLO SUV Paparazzata giorni fa in Austria durante i collaudi, la Volkswagen T-Cross (scorri sotto e clicca per vedere il video) debutterà nell'autunno 2018. Lo dice Volkswagen in un comunicato ufficiale che ci offre il primo sketch e le prime informazioni uffiiciali sul nuovo SUV compatto, atteso in concessionaria al più tardi nei primi mesi del 2019

BASE POLO Per chi si fosse perso le puntate precedenti, stiamo parlando del SUV più piccolo di Volkswagen, nato sul pianale della Polo. Da paraurti a paraurti la T-Cross misura poco meno di 4,11 metri (4107 mm per l'esattezza), eppure - promettono i tedeschi - grazie alla piattaforma MQB A0 (che è poi la stessa della Arona) ci regalerà un 'sorpendente' spazio a bordo. Anche perché consente di far scorrere il divanetto posteriore in avanti o all'indietro, favorendo, a seconda dei casi, lo spazio per le ginocchia o quello per i bagagli.

DESIGN Lo stile si ispira invece alla concept T-Breeze e mescola alcuni tratti della Volkswagen T-Roc con quelli della Polo. Volkswagen ha diffuso un video in cui compare addirittura Klaus Bischoff a spiegarci come l'hanno disegnata e a quali concetti si siano ispirati. Il primo bozzetto ufficiale tradisce linee dinamiche, con un lato-b stretto all'altezza del lunotto e largo dalle spalle in giù, con due luci di coda orizzontali a sottolinearne l'ampiezza. Nel video (e nella nostra gallery) si vede qualche schizzo in più: e guardandoli si capisce che anche il profilo della T-Cross promette di essere filante e sportivo.

ADAS Nella nota diffusa alla stampa d aVolkswagen si parla anche di sicurezza attiva. La T-Cross avrà di serie il Front Assist (il radar anti-tamponamento con frenata automatica) e il Lane Assist (il mantenitore di corsia).

SOTTO IL COFANO Anche se non ci sono conferme ufficiali a riguardo, la T-Cross dovrebbe montare gli stessi motori della Polo. Una gamma imperniata, lato benzina, sul mille tre cilindri con potenze da 95 cavalli in su, probabilmente declinato nella variante bifuel a benzina e metano. Il diesel 1.6 andrà invece incontro alle esigenze dei globetrotter. Resta da capire se quest'auto verrà proposta anche a trazione integrale. Prezzi di listino, presumibilmente, a partire da circa 18.000 euro.