Autore:

Giulia Fermani

LA SICUREZZA PRIMA DI TUTTO No, non parcheggiare qua, è una zona pericolosa, vai più avanti e svolta a destra lì è più sicuro. Fino ad oggi era il nostro amico della zona (o la nostra stessa esperienza) a suggerirci questo genere di accortezze. In futuro, invece, potrebbe essere l'auto stessa a dirci dove dovrebbe essere parcheggiata per scongiurare il rischio di imbattersi in malintenzionati. Il progetto è di Mercedes, che sta lavorando a un'App in grado di rilevare le zone sicure e quelle più a rischio.

COME FUNZIONA Il software su cui Mercedes sta lavorando, servendosi delle statistiche della Polizia creerà un database delle posizioni più sicure e quelle in cui invece è più probabile che si verifichino atti di vandalismo e crimini vari. Per riflettere il livello di sicurezza in determinati luoghi l’App userà i colori dei - e come -i semafori: il verde, via libera, indica che l'area è molto sicura, il giallo che se proprio non hai aree verdi intorno puoi parcheggiare e il rosso che forse, dati alla mano, non ti conviene molto parcheggiare la tua bella Mercedes in quella zona. L'applicazione, che potrebbe essere disponibile in un App store dedicato già per i modelli di prossima generazione, non coprirà tutte le zone ma solo le regioni dove i dati relativi alla criminalità sono disponibili pubblicamente.