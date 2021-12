Renault Mégane Electric, prevendita al via. Prezzi e versioni

Non farà in tempo, l'auto in carne ed ossa, a popolare il cesto di regali da scartare sotto l'albero. A Natale 2021, puoi però già farti in dono almeno la promessa. Quella di un appuntamento magico, quando rifiorirà la primavera. Renault Mégane E-Tech 100% Electric è pre-ordinabile (tra poco, maggiori dettagli). Due step di batteria, tre allestimenti. Le consegne scatteranno a partire da marzo 2022, tuttavia il momento buono per muovere il primo passo è adesso.

Nuova Renault Mégane E-Tech 100% Electric

Già vista e raccontata in anteprima assoluta all'IAA Mobility di Monaco il settembre scorso, nuova Mégane Electric non è solo la prima Mégane a fare a meno di qualsiasi genere di combustibile. A trasformarsi è anche il concetto stesso di automobile, da classica compatta a SUV/crossover a vocazione urbana e dagli interni digitalizzati a più non posso. Madame Mégane EV è anche prima espressione della Nouvelle Vague alla Renault maniera, un'avventura sempre più a trazione elettrica, sempre più insaporita da tecnologie di ispirazione motorsport, sotto l'insegna della divisione E-Tech. Ora Mégane, più avanti nuove Renault 5 e Renault 4. Wow.

Renault e l'elettrico: Mégane E-Tech solo l'inizio

EV40 Nuova Renault Mégane E-Tech Electric dunque declinata in due combinazione di motore e batterie. Versione EV40 equipaggiata di propulsore da 130 cv di potenza, 250 Nm di coppia e batterie da 40 kWh, per un grado di autonomia di circa 300 km. Di serie, sistema di ricarica in AC (corrente alternata) fino a 22 kW e in DC (corrente continua) fino a 85 kW, prezzi a partire da 37.100 euro, eventuali incentivi pubblici esclusi.

Renault Mégane Electric, due taglie di batteria

EV60 Dal canto suo, la versione EV60 si differenzia per l'upgrade del motore a quota 218 cv e 300 Nm e della batteria a 60 kWh di capacità, autonomia stimata di 470 km. Ricarica di serie in AC fino a 22 kW e DC fino a 130 kW, prezzi da 41.700 euro.

Renault Mégane EV, gli interni

Tra la versione entry level Equilibre e la via di mezzo Techno corrono 3.000 euro. Stessa differenza tra allestimento Techno e il più completo di tutti, Iconic. Cuore di gamma sarà la versione EV60 Techno: prezzo da 44.700 euro, finanziamento Valore Futuro Renault con rate a partire da 289 euro al mese. Ogni Megane E-Tech Electric beneficia di una garanzia di 2 anni per il veicolo e di 8 anni (o 160.000 km) per la batteria, inclusi i servizi di assistenza in caso di panne d’energia. Ma l'esperienza di mobilità elettrica, si sa, va oltre il veicolo stesso: e con nuova Megane E-Tech Electric esordisce Mobilize Charge Pass, soluzione che permette di accedere a oltre 260.000 punti di ricarica pubblici in 25 Paesi.

Renault Mégane E-Tech 100% Electric, con Mobilize Charge Pass ricarichi ovunque

In Italia, ordini aperti da giovedì 16 dicembre 2021 ma inizialmente solo per le versioni EV60. I clienti che già nei mesi precedenti avevano ufficialmente manifestato il proprio interesse, avranno la priorità per confermare la prenotazione, trasformandola in un ordine a tutti gli effetti. L'intera gamma sarà in vendita a partire da febbraio 2022. Quando il mercato emetterà i primi verdetti.

