Renault Austral: prime foto spia del nuovo SUV elettrico francese

Sorpreso in Spagna il muletto del successore di Kadjar, atteso per il prossimo anno. Previsto in versione elettrica e ibrida (anche plug-in)

Giusto qualche giorno fa Renault ha ufficializzato il nome del suo nuovo SUV medio, che nel 2022 prenderà il posto di Kadjar (oggetto di restyling nel 2018, e che abbiamo provato nell’allestimento Black Edition).

COME CAMBIA FUORI Dietro le imponenti camuffature della carrozzeria si intravedono alcuni elementi distintivi dell’auto, che nello stile richiama la nuova Megane E-Tech Electric, a cominciare dai sottili gruppi ottici anteriori dalla peculiare forma a “C”, motivo ripreso anche dietro. La presenza di una imponente presa d’aria nel paraurti e una griglia anteriore a listelli verticali fa supporre che quello fotografato sia un modello con motore a combustione interna. Ridotti gli sbalzi, a tutto vantaggio dell’abitabilità (sia davanti che dietro).

Renault Austral 2022: visuale di 3/4 anteriore

COME CAMBIA DENTRO Come nuova Megane, anche l’abitacolo di Austral sarà contraddistinto dal display a “L” che integra il quadro strumenti e lo schermo dell’infotainment, sempre orientato verso il guidatore, e sviluppato in altezza. L’auto cercherà di posizionarsi nella parte alta del segmento dei C-SUV: aspettiamoci quindi tanta qualità percepita, finiture e materiali di pregio.

Renault Austral 2022: visuale laterale

MOTORIZZAZIONI Come scrivevamo qualche giorno fa, Austral arriverà sicuramente in versione elettrica: è realizzato sul pianale CMF-C di Nissan (le due case sono partner), ed è in grado di supportare anche motorizzazioni ibride, sia mild che plug-in. Al momento non è esclusa neppure la possibilità che Austral monti il propulsore E-Power che debutterà sul prossimo Qashqai, con il 1.6 a benzina che funge da generatore per caricare le batterie che alimentano il motore elettrico collegato alle ruote anteriori.

Renault Austral 2022: visuale di 3/4 posteriore

QUANDO ARRIVA Ancora presto per dirlo: la presentazione ufficiale dell’auto dovrebbe avvenire nei primi mesi del 2022. Crisi dei chip permettendo, la nuova Renault Austral potrebbe arrivare nelle concessionarie prima della fine del prossimo anno.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 09/12/2021