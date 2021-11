Nuova Renault 4? Al volo! Ma il drone si alza per davvero? Video

Nuova (e ancora ipotetica) R4 elettrica anticipata da un originale quadricottero. Che vola come un vero drone. Eccolo in video

''Dove andiamo, non abbiamo bisogno di strade'', filosofeggia Renault. Progettare il futuro della mobilità impone di tenere i piedi per terra, tuttavia a volte è lecito sognare. E spiccare il volo, non solo con l'immaginazione. Renault ha collaborato con lo studio di design TheArsenale, con sede a Miami, per realizzare un drone ad alimentazione elettrica chiamato AIR4. Un drone che funziona per davvero. Guarda il video.

INDIPENDENCE DAY L'idea alla base del concept AIR4 è quella sia di mostrare come un'icona del marchio potrebbe reincarnarsi in un lontano futuro dominato dalle ''flying car'', sia - più nel breve termine - fornire suggerimenti su nuova Renault 4, modello che nel 2021 festeggia il 60esimo anniversario, e che dovrebbe essere rilanciato come piccola ed economica vettura elettrica entro qualche anno. ''AIR4 è un simbolo di indipendenza e libertà, nato dalla consapevolezza che il traffico si sta aggravando, le vite si fermano e il mondo sopra di noi è libero'', afferma Renault. ''AIR4 rivendica l'aria come la nuova strada del futuro''.

Renault AIR4 Concept

TECNICAMENTE La carrozzeria presenta linee simili all'auto originale del 1961 ed è realizzata interamente in fibra di carbonio. Per garantire che la rigidità della scocca fosse sufficiente per gestire la spinta e il sollevamento generati dal drone, sono state necessarie ore e ore di calcoli e test. AIR4 ricalca proprio le caratteristiche di un tipico drone aereo, un quadricottero con quattro pale controrotanti a due eliche ai quattro estremi del velivolo. Ruote, ovviamente, non pervenute. L' alimentazione è affidata a batterie ai polimeri di litio da 22.000 Ah che emettono 90.000 mAh in totale. La spinta complessiva è di 95 kg per elica.

AIR4 Concept: come un vero drone

PERFORMANCE L'auto trova posto nel mezzo del telaio del drone, il conducente può accedere all'abitacolo sollevando un guscio incernierato nella parte anteriore. Concept AIR4 dalla velocità massima orizzontale di 93 km/h, in grado di volare a un'altitudine fino a 700 metri, per una capacità di inclinazione in volo fino a 70 gradi. Può decollare fino a 50 km/h - ma attualmente è limitato a 15 km/h per motivi di sicurezza - e può atterrare a poco meno di 11 km/h.

Come si accede ad AIR4 Concept? Facile: così

NO FLY ZONE A scanso di equivoci: non è in vendita, ma in un futuro remoto, chissà... Progettato, ingegnerizzato e costruito in Francia, l'AIR4 sarà esposto fino alla fine dell'anno al museo Atelier Renault di Parigi. Nel 2022 sarà mostrato a Miami, New York e Macao.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 26/11/2021