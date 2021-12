Renault Austral: svelato il nome del successore di Kadjar

Renault ha annunciato il nome del suo nuovo SUV, che sarà presentato al pubblico nella primavera del 2022. Arriverà solo in versione elettrica?

Il successore del SUV medio Renault Kadjar ha finalmente un nome ufficiale: Austral. L’ha annunciato oggi la casa francese, pubblicando anche la prima immagine teaser del nuovo modello.

IL NOME Il nome deriva dal latino “australis”, e fa riferimento esplicito all’emisfero sud del pianeta. Lo conferma Sylvia Dos Santos, Responsabile della Strategia Nomi presso la Direzione Global Marketing di Renault: “Austral rimanda ai colori e al calore dell’emisfero sud. È un nome che invita al viaggio ed è perfetto per un SUV. Ha una fonetica armoniosa, equilibrata e facile da pronunciare per tutti, un nome internazionale”.

DIMENSIONI Sappiamo solo che Renault Austral avrà cinque posti e sarà lungo 4,51 metri, 2 cm in più dell’auto di cui prende il posto, anche se ci aspettiamo un passo più lungo e sbalzi ridotti, con un’abitabilità al vertice della categoria.

SOLO ELETTRICA? Al momento è ancora presto per dirlo, ma i segnali sembrano puntare tutti in quella direzione: l’aveva detto il vicepresidente del reparto ingegneria Renault Gilles Le Borgne in un’intervista di qualche mese fa, e del resto la piattaforma è la stessa del SUV elettrico Nissan Ariya. Di più, Renault sta spingendo molto sull’elettrificazione della sua gamma, a partire dalla nuova Megane (ma anche il ritorno di Renault 5 e Renault 4).

Nuova Renault Mégane E-Tech

LO STILE È QUELLO Un’ulteriore conferma sembra venire proprio dall’immagine pubblicata dalla casa francese, in cui si intravede il nuovo logo e la sottile fascia luminosa a LED che attraversa tutto il portellone, un tratto condiviso con la nuova Megane elettrica. Inedita invece la “C” dei gruppi ottici posteriori, che richiama il disegno di quelli anteriori della nuova media francese.

Pubblicato da Claudio Todeschini, 06/12/2021