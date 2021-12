Renault Italia, Carlo Leoni alla guida della comunicazione del Gruppo

Cambiamenti nel team che si occupa della comunicazione del Gruppo Renault Italia. Arriva Carlo Leoni, in passato ha lavorato in Peugeot e Stellantis

A partire dal prossimo 3 gennaio 2022 Carlo Leoni sarà il nuovo Image & Communication Director del Gruppo Renault Italia. La nomina è stata formalizzata in questi giorni.

Carlo Leoni alla guida del team Comunicazione del gruppo Renault Italia

CHI È Carlo Leoni si è laureato in Ingegneria, ha 49 anni ed è sposato con un figlio. Ha quasi sempre lavorato nel mondo automotive, dove si è occupato prevalentemente di comunicazione. Tra gli altri, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Comunicazione per Peugeot Italia e, successivamente, di Direttore Comunicazione ed Eventi per Groupe PSA e Stellantis.

IL TEAM Nella sua nuova funzione in Renault Leoni riferirà a Raffaele Fusilli, Managing Director Renault Brand Italy & Country Head Italy. Al suo fianco lavoreranno Paola Rèpaci, che si occupa dei brand Renault e Alpine, e Luca Baglieri, che segue invece Dacia e Mobilize.