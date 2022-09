Nuovo Renault Austral 2022, ordini aperti. Prezzi e allestimenti del SUV francese

Già da fine giugno era possibile prenotarne uno, ma solo da domani apriranno gli ordini veri e propri di Renault Austral, il nuovo SUV di segmento C presentato lo scorso marzo. Chi ha preordinato l’auto potrà confermare il proprio ordine, ed essere tra i primi a poterlo guidare quando inizieranno le consegne vere e proprie, a partire da dicembre.

Pilastro su cui Renault punta per riconquistare il segmento C (dopo il successo non esattamente travolgente di Kadjar) nell’ambito della Renaulution disegnata da Luca de Meo, Austral è disponibile in tre motorizzazioni: la più interessante, per diversi motivi, è la E-Tech Full Hybrid già vista anche su Arkana e altri modelli della casa francese, declinato con una potenza massima di 200 CV. Il termico tre cilindri benzina da 1.2 litri ha una potenza di 130 CV, eroga 205 Nm di coppia ed è affiancato a un motore elettrico e una batteria agli ioni di litio da 2 kWh. La trasmissione è multimodale con 15 combinazioni di funzionamento, di cui due destinate alla modalità elettrica. Consumi dichiarati di 4,6 litri ogni 100 km, ed emissioni di 104 g/km CO2.

ANCHE IBRIDO LEGGERO Accanto all’ibrido full ci sono altre due soluzioni mild hybrid: una con 3 cilindri 1.2 da 130 CV con generatore da 48V e cambio manuale, consumi a partire da 5,2 l/100 km ed emissioni da 118 g/km CO2. C’è poi un mild hybrid da 12V con motore turbo benzina 1.3 da 160 cv con cambio automatico, consumi da 6,2 l/100 km ed emissioni da 140 g/km di CO2.

Il nuovo Austral riprende i rinnovati livelli di allestimento della gamma Renault, con le tre versioni equilibre, techno e iconic. Gli ultimi due possono anche essere declinati, per la prima volta, anche nella versione esprit Alpine: paraurti anteriore con lama sportiva grigio satinato, cerchi in lega Daytona da 20”, cornice dei finestrini nero lucido, fari posteriori con effetto moiré 3D, sellerie in alcantara e cuciture blu, volante in nappa con cuciture blu / bianche / rosse.

VEDI ANCHE

AUSTRAL EQUILIBRE Fin dall’allestimento base Austral propone i cerchi in lega da 17” e fari anteriori a LED, il display centrale dell’infotainment da 9” e il quadro strumenti digitale da 12,3”. Ancora, Android Auto e Apple CarPlay wireless, sensori di parcheggio posteriori, ingresso senza chiave, climatizzatore automatico, specchietti ripiegabili elettricamente e sistema audio da 8 altoparlanti.

AUSTRAL TECHNO Di serie i cerchi in lega Komah da 19” diamantati neri, rivestimenti dei sedili misti pelle/tessuto, divano posteriore scorrevole e sdoppiato 1/3 2/3, luce ambientale personalizzabile, infotainment OpenR su schermo da 12,3’’ con connettività e servizi Google.

AUSTRAL ICONIC Alle dotazioni dell’allestimento techno si aggiungono i cerchi in lega Effie da 20’’ diamantati neri, la vernice bicolore con tetto nero, le barre sul tetto cromate e i fari posteriori LED a effetto moiré 3D. Ancora, sedile elettrico del conducente con funzione massaggio, sedili anteriori riscaldati, telecamera a 360°, cruise control adattivo e portellone ad apertura elettrica.

COLORI E OPTIONAL Nuovo Austral porta in dote - su richiesta - la terza generazione del sistema 4Control Advanced per offrire le quattro ruote sterzanti, che permette a quelle posteriori di sterzare in fase durante le manovre, aumentando la maneggevolezza in città, e in controfase alle alte velocità, così da migliorare la tenuta di strada nella guida dinamica. Sette i colori per la carrozzeria: Bianco Ghiaccio, Rosso Passion, Bianco Nacré, Nero Etoilé, Blu Iron, Grigio Scisto e l’esclusivo Grigio Scisto satinato per l’allestimento esprit Alpine.

Renault Austral equilibre mild hybrid 130 CV - 32.000 euro

Renault Austral techno mild hybrid 160 CV - 36.000 euro

Renault Austral techno E-tech full hybrid 200 CV - 39.500 euro

Renault Austral techno esprit Alpine mild hybrid 160 CV - 37.500 euro

Renault Austral techno esprit Alpine E-tech full ybrid 200 CV - 41.000 euro

Renault Austral iconic esprit Alpine E-tech full hybrid 200 CV - 43.000 euro

Renault Austral iconic E-tech full hybrid 200 CV - 44.000 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 19/09/2022