Renault Austral, aprono i preordini ma prezzi ancora sconosciuti

Per premere il pulsante Start e abbandonare la concessionaria a bordo della propria nuova Renault Austral è ancora decisamente presto. Il SUV compatto sostituto di Kadjar entrerà ufficialmente in vendita i prossimi mesi: campagna ordini a partire da settembre 2022, consegne entro fine 2022. Nel frattempo, tuttavia, dal 30 giugno 2022 Austral è ''preordinabile''. Sul sito web Renault si può manifestare l'interesse, configurare e opzionare la versione di proprio gradimento. Non si può invece ancora procedere con l'acquisto vero e proprio. Anche perché il listino prezzi non è ancora stato formulato. Quali combinazioni?

Renault Austral disponibile in tre differenti tipologie di motorizzazioni ibride: Full Hybrid, Mild Hybrid 12 Volt, Mild Hybrid 48 Volt.

FULL HYBRID Austral E-Tech Hybrid provvista di un motore turbo benzina 3 cilindri da 1,2 litri abbinato a un motore elettrico, una batteria agli ioni di litio da 1,7 kWh da 400V e una trasmissione automatica Multimode senza frizione. Potenza combinata di 160 CV o 200 CV.

MILD HYBRID 48V Il cosiddetto Mild Hybrid Advanced fa il suo debutto proprio su Austral e si candida come alternativa naturale al Diesel. Combina il turbo benzina a 3 cilindri da 1,2 litri da 130 CV con una batteria agli ioni di litio da 48 V e un motorino di avviamento.

MILD HYBRID 12V La soluzione Mild Hybrid è infine il motore ibrido di primo livello e utilizza un turbo benzina a iniezione diretta a 4 cilindri da 1,3 litri, già peraltro disponibile su altre Renault. Il motore è supportato da un motorino di avviamento e da una batteria agli ioni di litio da 12V. Potenze di 140 CV o 160 CV con cambio automatico X-TRONIC, o 140 CV su modello manuale.

La gamma italiana sarà composta dagli allestimenti Equilibre, Techno, Techno esprit Alpine, Iconic ed Iconic esprit Alpine. Di seguito, i principali contenuti di serie.

EQUILIBRE Cerchi di lega da 17 pollici, gruppi ottici anteriori Full Led e posteriori a Led, interni in tessuto, display da 12,3 pollici, sensori di parcheggio posteriori, bocchette di areazione posteriori, retrovisori elettrici riscaldati, parabrezza riscaldabile, clima automatico bi-zona, cruise control, frenata di emergenza, lane assist.

TECHNO Cerchi da 19 pollici, vetri posteriori oscurati, sedili in pelle e tessuto, infotainment openR con doppio display da 12 pollici e 12,3 pollici, gruppi ottici Full Led Adaptive Vision, sensori di parcheggio anteriori, retrocamera, divanetto posteriore scorrevole, sistema multi-sense a quattro modalità, paddles al volante (con cambio automatico).

TECHNO ESPRIT ALPINE Cerchi in lega da 20 pollici Daytona, barre al tetto longitudinali, volante in pelle con inserto in Alcantara e cuciture blu, bianche e rosse.

ICONIC Cerchi da 20 pollici, i fari posteriori Led 3D, impianto audio Arkamys, Full Auto Park, sistema keyless, console centrale con portaoggetti scorrevole, sedile guidatore a regolazione elettrica con funzione massaggio.

ICONIC ESPRIT ALPINE Cerchi in lega da 20 pollici Daytona, sellerie in misto tessuto/Alcantara/color carbone con impunture blu e logo Alpine sul poggiatesta, Highway and Traffic Jam Companion, sedili anteriori regolabili elettricamente a 6 vie, sedile conducente con massaggio lombare.

Pubblicato da Lorenzo Centenari, 30/06/2022