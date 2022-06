Renault Zoe MY2022, novità in arrivo per la piccola elettrica francese

Invariate le motorizzazioni, ma gamma completamente rinnovata. In attesa di quelli italiani, ecco i prezzi per il mercato francese

Con i suoi quasi quattrocentomila pezzi venduti, la piccola Renault Zoe (qui nel nostro test) è l’elettrica più venduta in Europa negli ultimi dieci anni. Per l’estate del 2022 la compatta francese si presenta con un po’ di novità una gamma completamente rinnovata.

NUOVA GAMMA Con il Model Year 2022 Renault Zoe è disponibile in tre nuovi allestimenti, che riprendono quelli recentemente introdotti nel resto della gamma della casa francese: equilibre, evolution, iconic.

Renault Zoe MY2022, cambiano gamma e allestimenti

equilibre - l’allestimento base prevede la frenata automatica d’emergenza, il caricatore di bordo da 22 kW, accesso senza chiave, climatizzatore manuale, cruise control, strumentazione digitale da 10” e infotainment centrale da 7”, con Apple CarPlay e Android Auto. Quattro le casse per l’impianto stereo. All’esterno, sul portellone troviamo la scritta Zoe con la “e” in color titanio e il badge E-Tech delle auto elettriche di Renault.

evolution - la versione intermedia aggiunge il riconoscimento dei segnali stradali, l’assistente al mantenimento di corsia, sensori di parcheggio posteriori, infotainment da 7” con navigatore e condizionatore automatico. All’esterno compare l’antenna a pinna di squalo sul tetto e i cerchi in lega Eridis da 16”.

iconic - l’allestimento top di gamma prevede cerchi in lega scuri da 17’’ con dettagli color titanio, dettagli color oro sulla griglia anteriore e attorno ai fendinebbia, uno sticker esclusivo alla base delle portiere, rivestimenti interni in TEP e tessuto riciclato, cuciture a contrasto in color oro. Di serie il monitoraggio dell’angolo cieco, gli abbaglianti automatici, specchietti reclinabili elettricamente, telecamera posteriore, assistente di parcheggio e ricarica wireless per gli smartphone. Lo schermo centrale dell’infotainment è di dimensioni maggiori (9,3”) e comprende il navigatore.

Renault Zoe MY2022, dettagli color oro per l'allestimento iconic

PREZZI I prezzi annunciati si riferiscono per ora al solo mercato francese. Aggiorneremo questo articolo non appena verranno comunicati quelli per il mercato italiano.

Renault Zoe equilibre 110 - 33.700 euro

Renault Zoe evolution 110 - 34.900 euro

Renault Zoe iconic 135 - 36.900 euro

Pubblicato da Claudio Todeschini, 23/06/2022